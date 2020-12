Réouverture des restaurants

Mauro Poggia annonce la réouverture des restaurant: «La courbe est descendue. Mais les chiffres ne sont pas anodins. Nous voulions 100 cas journaliers, 10 cas intensifs et 10 cas intermédiaires. Là, nous avons moins de 150 cas et toujours plus de 18 personnes en soins intensifs. La décision de rouvrir les restaurants, bar, cafés et discothèques transformés en bar a été prise ce matin. Seule une musique d'ambiance (75 db) est autorisée, sans aucune animation.»