Une personne ayant eu le Covid doit-elle se faire vacciner?

Aglaé Tardin: «On recommande d'attendre trois mois car la personnes est encore protégée à ce stade, même pour les plus vulnérables ou les plus âgées. L'idée est de laisser les autres bénéficier du vaccin. La durée de la protection vaccinale est inconnue, un an, cinq ans, dix ans, on l'ignore. On sait qu'il est efficace mais pas pour combien de temps. Concernant le vaccin anglais, on attend d'en savoir plus avant de se prononcer.»