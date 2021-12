Covid-19 à Genève - «Le port du masque pour les enfants est un sacrifice, mais c'est efficace»

Les points à retenir concernant le Covid

De manière générale, l'exigence du certificat Covid et le port du masque sont étendus.

- Le port du masque est obligatoire dès la 5P, soit dès l'âge de 8 ans.

- Le port du masque est obligatoire dans les véhicules privés et professionnels dès deux personnes (sauf membres d'un même foyer)

- Dans les hautes écoles, le certificat Covid ou l’attestation ainsi que le port du masque sont obligatoires. Un dispositif de test doit être mis en place par l'institution.

- Pour les activités sportives et culturelles en intérieur, le certificat Covid ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le masque peut être retiré pendant l'activité elle-même. La collecte de données est obligatoire. Chaque exploitant ou organisateur peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris (2G), auquel cas le port du masque n'est plus obligatoire.

- Pour les lieux de divertissement et de culture tels que cinéma ou théâtre, le certificat Covid ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le masque peut être retiré uniquement en cas de consommation (obligatoirement assise). Chaque exploitant ou organisateur peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris, auquel cas le port du masque n'est plus obligatoire.

- Pour les discothèques, restaurants et bars en intérieur, le certificat Covid ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le masque peut être retiré au moment de la consommation (obligatoirement assise).

– Pour les manifestations en intérieur, le certificat Covid et le port du masque sont obligatoires.

– Pour les manifestations en extérieur, réglées par le droit cantonal, le port du masque est obligatoire. Au-delà de 300 personnes, le certificat Covid est obligatoire, à l'exception des manifestations politiques. Dans le cas de manifestations avec contrôle possible des entrées, chaque exploitant ou organisateur peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris, auquel cas le port du masque n'est plus obligatoire.

- Dans le domaine public, le port du masque est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distanciation sociale.