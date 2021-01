Nouvelles mesures Covid

Mauro Poggia commence par détailler les modalités d'application pour les mesures fédérales:

- Les magasins dit «dépanneurs», qui sont d'ordinaires ouverts beaucoup plus tard, devront aussi fermer entre 23h et 6h afin de ne pas concurrencer les restaurants.

- Les magasins qui vendent des aliments et des biens essentiels resteront ouverts jusqu'à 19h le samedi (et non pas 18h).

- Concernant la prostitution, l'interdiction est levée. Mais des règles strictes concernant le traçage, notamment, sont imposées. Tous les services à la personne (prostitution comprise) sont interdits dès 19h et le dimanche.