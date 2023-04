Un groupe de migrants suit le second tour

L’association pour la promotion des droits humains est sur place. Sa présidente Badia el Khoutit a invité plusieurs femmes et hommes migrants à suivre le deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat. «Les personnes migrantes ne sont jamais au courant de ce qui se passe à Genève. Le but, c’est de renforcer leurs capacités citoyennes et qu’ils prennent conscience de la vie politique genevoise.» Elle souhaite que les personnes qui l’accompagnent conservent un souvenir positif de cette journée. « Et peut être que ça suscitera même des vocations… »