Zurich se prépare à une votation agitée sur l’origine des criminels

Une campagne émotionnelle s’annonce sur les bords de la Limmat. Lundi, une nette majorité du Grand Conseil zurichois a approuvé en deuxième lecture le contre-projet du gouvernement cantonal à une initiative UDC sur l’origine des délinquants. Le texte oblige les polices du canton à mentionner automatiquement la nationalité des personnes interpellées dans leurs communications aux médias.

Les députés ont préféré cette solution à celle préconisée par le parti conservateur, qui exige que soient en outre indiqués une éventuelle origine étrangère et, pour les binationaux, les deux passeports. Accusé de créer des Suisses de deux catégories, le texte de l’UDC s’est fait torpiller par les autres formations.

«Il s’agit dire les choses telles qu’elles sont»

Benjamin Fischer, Président de l’UDC Zurich

Les démocrates du centre avaient promis de retirer leur initiative si le contre-projet accepté lundi passait la rampe et n’était pas contesté par la suite. Cette dernière condition n’est pas encore remplie: les Jeunes Verts ont annoncé dans la foulée du vote qu’ils allaient saisir le référendum pour barrer la route à la proposition de l’Exécutif zurichois. Celle-ci va certes moins loin que la proposition de l’UDC, mais mentionner la nationalité de délinquants est une pratique à bannir entièrement, défendent-ils. Appuyés notamment par les Jeunes socialistes et les Verts de la Ville de Zurich ainsi que la Liste alternative (AL - gauche radicale), ils ne devraient avoir aucune peine à récolter les 3000 paraphes nécessaires, ouvrant la voie à une votation populaire.

Les Zurichois auront donc à dire quelle solution ils préfèrent entre celle du Conseil d’État et celle de l’UDC. Ils pourraient aussi décider de les rejeter toutes deux, laissant alors aux polices le soin de choisir comment elles règlent la question, comme c’est le cas aujourd’hui.

«Discriminatoire»

La proposition plébiscitée par le Grand Conseil correspond à la pratique actuelle de la police cantonale zurichoise. Elle stipule que dans ses communiqués ou lors de conférences de presse, la police informe sur l’âge, le sexe et la nationalité d’un criminel, d’un suspect et des victimes. Si l’UDC s’est dite disposée à retirer son initiative et à se contenter de ce «compromis», c’est que celui-ci répond à 90% de ses exigences et permettrait d’unifier les communications des forces de l’ordre du canton.

C’est la Ville de Zurich qui est à l’origine de ce remuant débat. En 2017, elle décidait de rompre avec une pratique jugée «discriminatoire» à l’égard des étrangers. Depuis, la nationalité de délinquants n’est transmise que sur demande de journalistes. L’UDC est montée au front contre ce qu’elle a qualifié de «censure stalinienne» et a lancé son initiative sur la «transparence». Dans le même temps, l’opportunité d’indiquer la nationalité, pratique généralisée partout en Suisse, se voyait remise en cause ailleurs dans le pays (lire l’encadré).

La gauche embarrassée

Aux yeux des détracteurs d’une publication de la nationalité, l’origine n’est pas une donnée neutre. L’indiquer dans un communiqué de presse attise le sentiment de xénophobie et ne donne aucune explication sur les causes d’un délit, qui est à chercher du côté du niveau de formation ou socio-économique. La mention suggère qu’il y a un rapport entre l’origine et le fait de commettre un crime, a fustigé le député socialiste Rafael Steiner. Or «ce lien de causalité est faux.»

«Nous ne souhaitons pas propager des préjugés. Il s’agit de dire les choses telles qu’elles sont», a rétorqué Benjamin Fischer, président de l’UDC zurichoise.

Le vote en faveur du contre-projet a été sans appel. Mais il a révélé des dissensions à gauche, certains socialistes et Verts étant partagés entre leurs convictions et la volonté d’éviter que l’UDC ne puisse mener une campagne stigmatisante sur un de ses thèmes de prédilection. «La campagne sera haineuse, au détriment de la population étrangère», a déploré Markus Schaaf, du Parti évangélique. L’UDC gonfle déjà les muscles, se disant certaine qu’elle l’emportera dans les urnes.