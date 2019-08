WorldSkills: 41 apprentis suisses visent le podium

Dès vendredi, 41 apprentis suisses, dont six Romands, participeront aux championnats internationaux des métiers (WorldSkills) à Kazan, en Russie. Leur objectif est de monter sur le podium.

Pour l'atteindre, l'équipe nationale doit remporter entre 15 et 20 médailles, estime la fondation SwissSkills dans un communiqué publié mardi. Un but atteignable, selon le président de la fondation, Reto Wyss: «Par le passé, notre équipe a toujours réussi à satisfaire les attentes élevées qui reposent sur elle et je suis confiant qu'elle y parviendra une fois de plus à Kazan».

En 2017, la Suisse avait raflé 20 médailles aux Olympiades organisées à Abou Dhabi. Seul Pékin avait fait mieux. Outre la Chine, les concurrents les plus redoutés des Helvètes cette année sont la Corée, le Brésil, la France et la Russie.

Au total, 1600 jeunes professionnels de 63 pays s'affronteront dans le cadre de 56 compétitions. Les Suisses participeront à 39 d'entre elles. Au cours des derniers mois, ils ont passé entre 500 et 1000 heures chacun à se préparer à l'événement. Pour Rico Cioccarelli, délégué technique de SwissSkills, leur principal atout réside dans leur flexibilité grâce à une formation variée et pratique.

Parmelin sur place

La 45e édition des WorldSkills débutera jeudi soir par une grande cérémonie d'ouverture. Les championnats eux-mêmes se dérouleront de vendredi à lundi. Et les résultats seront annoncés mardi soir lors de la cérémonie de clôture.

Le ministre de l'Économie, Guy Parmelin, se rendra vendredi à Kazan pour soutenir l'équipe nationale. «La Suisse peut être fière de son équipe», a-t-il affirmé. «Je me réjouis de voir ces jeunes professionnels talentueux, passionnés et motivés lors des compétitions à Kazan.»

Le conseiller fédéral profitera de son voyage pour rencontrer les ministres russes de l'Économie, Maxim Oreshkin, et de l'Éducation, Olga Vasilyeva. Il devrait également rendre une visite de courtoisie au président de la République autonome russe du Tatarstan, Rustam Minnichanow.

(ats/nxp)