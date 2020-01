Voici le visage qu'auraient Livia et Alessia aujourd'hui

C’est une publication qui met mal à l’aise. Un peu. On y découvre deux adolescentes blondes et souriantes, Livia et Alessia, qui ont fêté leur quinzième anniversaire en octobre dernier. Ou qui l’auraient fêté. Car le mystère reste entier, neuf ans après la tragédie qui a bouleversé la Suisse, et bien au-delà. Celui de ces jumelles enlevées par leur père, Matthias, à Saint-Sulpice le 30 janvier 2011. Elles avaient 6 ans. Depuis ce drame, et le suicide du père le 3 février suivant en Italie, on reste sans nouvelles des fillettes.

C’est la Fondation Missing Children Switzerland, créée par la maman de Livia et d’Alessia, qui est à l’origine des photos réactualisées des jumelles. On ne peut s’empêcher de penser au cliché que les parents de Maddie, la petite Anglaise de 3 ans disparue au Portugal en 2007, avaient également publié deux ans après le drame. Malheureusement sans succès.

«Toujours vivantes»

«Nous nous sommes approchés de nos homologues américains pour créer ces deux portraits. Ils ont été réalisés sur la base des photos de Livia et d’Alessia, mais aussi sur celles de leurs deux parents», explique Lucie Zimmitti, la directrice de Missing Children Switzerland. La décision de les publier a été prise en total accord avec la maman. «Elle pense comme nous que ses filles sont toujours vivantes, bien évidemment. Tant que des corps n’auront pas été retrouvés, elle ne s’arrêtera jamais de les chercher.»

Il faut dire que neuf ans après l’enlèvement des enfants, des témoignages arrivent encore sur le bureau de la fondation. «Ces photos vont nous permettre de disposer d’une meilleure base pour les recherches», explique la directrice. La consigne est désormais la suivante: «Si vous voyez quelqu'un ressemblant à ces photos, montrez lui cet avis de disparition et les photos associées. Je reste convaincue que Livia et Alessia ont conservé des souvenirs de quand elles avaient 6 ans.»

Lucie Zimmitti appelle toutefois à la prudence. «Si vous avez une certitude sur le moment, ne vous mettez pas en situation dangereuse. Prenez une photo, consignez le lieu, la date et l’heure et contactez-nous.»