Viola Amherd met en garde contre les «activités agressives» des espions russes

Thomas Knellwolf et Titus Plattner ABO+ Mis à jour à 10h12

Pas un, pas deux, mais trois services secrets russes maintiennent une «présence» en Suisse. Et «près d’un tiers des diplomates accrédités actuellement en Suisse sont des membres avérés ou soupçonnés des services de renseignements». Ce sont là des conclusions du rapport annuel du Service de renseignement de la Confédération (SRC), que deux nouveaux venus ont présenté aux médias ce vendredi à Berne: la conseillère fédérale Viola Amherd, ministre de la Défense depuis le début de l'année, et Jean-Philippe Gaudin, directeur du SRC depuis juillet dernier.

Selon le nouveau rapport, l'année 2018 a été marquée par «une persistance d’activités d’espionnage russes agressives en Suisse», en particulier du service de renseignements militaires GRU. Ce sont des hommes du GRU qui s'étaient rendus à Salisbury, en Angleterre, pour tenter d’assassiner l'agent double russe Sergueï Skripal en mars 2018. Encore peu de temps avant leur attaque au poison Novichok, les deux principaux suspects avaient séjourné de manière prolongée à Genève.

Établis en Suisse sous couverture diplomatique, les espions du service russe de renseignements extérieurs SVR et de renseignements intérieurs FSB, eux, se sont comportés de façon plus discrète ou – à tout le moins – de manière plus habile.

L'automne dernier, la cellule enquête de Tamedia avait révélé l’existence d'attaques du GRU contre des objectifs suisses. Les espions militaires de Poutine avaient ciblé avec succès des officiels de l’Agence mondiale antidopage, alors réunis à Lausanne. D’autres attaques par des agents de la même unité spéciale contre des experts en armes chimiques à La Haye et au laboratoire de Spiez, dans l'Oberland bernois, ont en revanche pu être déjouées. Et c’est grâce aux informations du SRC que les autorités néerlandaises sont parvenues à arrêter l'équipe du GRU à La Haye.

L'ambassade de Russie à Berne avait qualifié les articles publiés dans ce journal de «pure invention». Nous relevions notamment qu’un quart des diplomates russes accrédités en Suisse étaient actifs dans le renseignement. Aujourd’hui, le SRC écrit qu'il s'agit même d'un «tiers», présentant la Suisse comme l’un des points névralgiques des services de renseignements russes en Europe.

Alors que le SRC s’était longtemps contenté de fermer les yeux, le contre-espionnage a beaucoup occupé les agents de la Confédération en 2018. Pour preuve, parmi les nouvelles mesures de surveillance à titre préventif rendues possibles depuis l’introduction de la nouvelle loi, en septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral et les conseillers fédéraux compétents ont approuvé 170 mesures dans le domaine du contre-espionnage et 23 dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il s’agit par exemple de mises sur écoutes téléphoniques, du hacking d’ordinateurs ou de la mise en place de balises GPS sous une voiture. Ces mesures n’ont touché que 28 personnes au total.

Agents chinois

En matière d’espionnage, le SRC considère la Chine comme «la deuxième principale menace» derrière la Russie. Les agents chinois en Suisse se livrent principalement à l'espionnage économique et à la surveillance des diasporas tibétaine et ouïghoure. Mais le SRC met également en garde contre d'autres pays: «Le Pakistan s’efforce également de développer son programme nucléaire et a pour ce faire encore besoin de savoir-faire étranger, provenant notamment aussi de Suisse.» Selon le rapport de situation, les services pakistanais ont par exemple tenté de se procurer des instruments de calibrage dans notre pays. «Ceux-ci servent en finalité à doter des missiles de croisière de têtes nucléaires.» (nxp)