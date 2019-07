Viande d’antilope saisie dans le train

L'Administration fédérale des douanes (AFD) a saisi 23 kg de viande d'antilope le 7 juillet dernier dans le train de nuit Venise-Paris. En contrôlant un ressortissant britannique de 59 ans, les employés ont constaté qu’il n’avait pas déclaré la viande qu’il transportait dans sa valise. Le voyageur a affirmé avoir acheté la viande en Afrique du Sud pour sa propre consommation.

Les morceaux d'antilope ont été saisis et incinérés. L'AFD explique que la consommation de viande de brousse pose un risque grave pour la santé. En effet, «des maladies infectieuses ou épizootiques peuvent affecter les pays de destination et être transmises à l'homme et aux animaux», écrit-elle dans un communiqué.

En outre, 30% de la viande de brousse provient d'espèces protégées. Sa consommation met en danger certaines espèces protégées par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction).