Les amateurs de sports d’hiver cherchent avant tout de grands domaines skiables, offrant une garantie d’enneigement et des pistes bien préparées. C’est ce que souligne la dernière édition du «Best Ski Resort», une étude internationale très attendue par les professionnels du tourisme hivernal. Elle a été menée durant l’hiver 2017-2018 auprès de 46 000 hôtes présents dans 55 destinations alpines, dont 15 en Suisse. Parmi elles figurent seulement deux stations romandes (Verbier et Crans-Montana). Les auteurs de l’enquête l’expliquent par leurs critères de sélection: popularité, taille du domaine skiable, nombre de nuitées et importance régionale. Voici l’essentiel en 5 points.

Les Dolomites juste devant Zermatt

C’est Kronplatz, une station italienne des Dolomites (Tyrol du Sud), qui s’impose avec un taux de satisfaction de 8,54 sur 10. Ce qui a fait la différence? Le confort des installations mécaniques, l’enneigement assuré, la convivialité et la qualité de l’offre en matière de restauration. Au deuxième rang figure Zermatt: le domaine haut-valaisan, régulièrement cité parmi les meilleurs d’Europe, obtient une note de 8,51 de la part de ses hôtes (voir le top 10 dans notre infographie).

La Suisse au top

Le taux de satisfaction exprimé par les hôtes de stations suisses atteint la moyenne de 8,1 sur 10, à égalité avec les domaines skiables italiens. Suivent l’Autriche (8,02), la France (7,81) et l’Allemagne (7,74). À noter que le degré de satisfaction moyen, sur les cinq pays (8,01), a augmenté de 1,9 point depuis la première édition du rapport «Best Ski Resort», réalisée en 2010. Concernant notre pays, Suisse Tourisme relève que la satisfaction des hôtes a progressé dans tous les domaines: de la qualité des pistes de ski à l’ambiance des lieux, en passant par l’expérience de la nature, l’hébergement, la fiabilité des services de location et des écoles de ski.

Les leaders par catégorie

Si l’on considère le rapport qualité-prix, c’est Sulden (Italie) qui l’emporte. Grächen, dans le Haut-Valais, se voit décerner la première place dans deux catégories: l’offre pour les enfants/familles et la convivialité. Du côté de l’offre après-ski, Ischgl (Autriche) s’avère imbattable. Enfin, s’agissant des funparks et autres snowparks, c’est Laax, dans les Grisons, qui domine le classement. «La concurrence se durcit, relève le consultant Mike Partel, coordinateur de l’étude, dans un communiqué. Les stations ne doivent donc pas seulement investir et se montrer créatives, mais surtout clairement se positionner.»

Varier les plaisirs

Les critères selon lesquels les amateurs de ski et de snowboard choisissent leur lieu de séjour varient peu d’un pays à l’autre (voir l’infographie). Si la taille du domaine skiable et la qualité des pistes restent déterminantes, la convivialité et l’offre de divertissement prennent de plus en plus d’importance au fil des ans. «Cela montre clairement un besoin de diversification des activités que proposent les destinations de montagne en hiver», analyse Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme.

Les clients aiment changer d’air

Selon cette enquête, 30% des hôtes changent de destination d’une année à l’autre. Même les clients les plus satisfaits démontrent leur envie de nouveauté. Les formules d’abonnement réunissant plusieurs domaines skiables, comme le Magic Pass, répondent à cette tendance, observe Véronique Kanel. Les stations doivent aussi séduire et fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante. «Les services offrant de la valeur ajoutée deviennent essentiels, par exemple ceux qui permettent de préparer ses vacances et de les organiser une fois sur place», indique la porte-parole de Suisse Tourisme. Elle cite la prise en charge des bagages et la réservation d’activités via une application mobile.