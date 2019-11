Comment les Verts ont raté leur campagne au Conseil fédéral

Le 20 octobre, la Suisse voit déferler une vague verte d’une ampleur inégalée. Les formations écologistes comptabilisent 21% des voix. Les Verts sortent grands vainqueurs avec 13,2%, soit une progression record de 6,1%. Ils devancent pour la première fois le PDC. Et nettement. Ils ont toutes les cartes en main pour revendiquer un siège au Conseil fédéral. Certes ils ne sont pas sûrs de l’obtenir. Mais ils peuvent mener une campagne flamboyante qui marquera les esprits et prendra date pour l’avenir. Or, c’est le contraire qui se passe. À peine la candidature de la présidente Regula Rytz lancée, voilà qu’elle est tuée en deux jours par les partis bourgeois dont le PDC. Quant aux cousins PS et Vert'libéraux, ils sont tout sauf enthousiastes. Comment expliquer un tel fiasco? Voici les 4 raisons principales.

1. Rytz a couru deux lièvres à la fois

Au soir de leur triomphe électoral, les Verts n’ont pas battu le fer quand il était chaud. Regula Rytz lance sa grande idée d’une conférence interpartis sur le climat mais n’exige pas immédiatement un siège au Conseil fédéral. Ce manque de détermination est dû à une impréparation du parti face à l’ampleur de sa victoire. Autre problème, Rytz a fait un score canon au 1er tour du Conseil des États dans le canton de Berne. Elle entrevoit la possibilité de faire sensation en étant élue au 2e tour. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle promet en cas de victoire de ne pas revendiquer un siège au Conseil fédéral. Patatras, elle échoue finalement aux États . Quelques jours après sa défaite, elle se lance en guise de consolation dans la bataille du Conseil fédéral. Pas idéal. Son parti a aussi été paralysé pendant des semaines car sa présidente a couru deux lièvres à la fois.

2. L’attaque confuse sur le siège PLR

Quand on veut dégommer un conseiller fédéral sortant, mieux vaut définir précisément sa cible car la moindre erreur se paie cash. Les Verts ont pourtant fait preuve d’un amateurisme coupable. Rytz annonce qu’elle attaque le seul siège de Cassis et en aucun cas celui d’une femme comme Keller-Sutter (KKS). Vingt-quatre heures plus tard, rétropédalage. Le parti, qui se rend (enfin) compte que la Suisse italienne hurle comme un putois, met également KKS dans sa ligne de mire. Le PLR en profite pour souligner le «louvoiement» vert. Il ajoute que les écolos sont prêts à sacrifier un Tessinois ou une femme représentant la Suisse orientale pour installer, avec Simonetta Sommaruga, deux Bernoises au Conseil fédéral. Or, la Constitution stipule: «Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.» On ne peut pas s'asseoir dessus sans autre au nom de l'urgence climatique.

3. La candidature unique qui irrite le centre

Les Verts savent dès le départ qu’ils ne peuvent pas compter sur le PLR ni l’UDC pour leur offrir sur un plateau un siège au Conseil fédéral. Outre les voix du PS, il leur faut donc absolument aller chercher le soutien du centre, à savoir le PDC et les Vert'libéraux. Et là encore, ils jouent perdants. Ils imposent une candidate unique alors qu’ils ont toujours prôné des tickets pour donner le choix. Autre maladresse, ils ne proposent pas une candidate modérée mais Regula Rytz. Celle-ci est pétrie de qualités mais elle est aussi une des conseillères nationales les plus à gauche de tout le parlement fédéral. Cela braque les Vert'libéraux dont certains, comme Isabelle Chevalley, excluent déjà de voter pour Rytz. Au PDC le rejet est encore plus fort puisque la majorité du groupe s'est prononcée contre la candidate bernoise. Autant dire que la messe est dite pour le 11 décembre.

4. Le retournement idéologique à 180 degrés

Dernier point, peu thématisé, mais qui nuit à la crédibilité des Verts: son retournement idéologique sur l’élection au Conseil fédéral. Sans crier gare, le parti a viré sa cuti. Pendant des décennies, les Verts se fichaient royalement du nombre de voix obtenu par un parti pour justifier sa place au gouvernement. Ce qui comptait pour lui, c’était son programme. Voilà pourquoi les Verts, qui abhorraient les idées de l’UDC, lui a systématiquement refusé un 2e siège au Conseil fédéral malgré le fait qu’elle soit le premier parti de Suisse. Changement de discours aujourd’hui. Regula Rytz s’appuie même sur les victoires UDC en 1999 et 2003 lors de son annonce de candidature pour réclamer à son tour un siège au gouvernement. Le chef de groupe vert Balthasar Glättli, lui, parachève cette mue en affirmant que les Verts n’attaqueront pas un des deux sièges UDC. Cette conversion des Verts à la «Realpolitik» fédérale montre qu'ils ont mûri. Mais peut-être un peu trop rapidement pour convaincre.