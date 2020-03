Verts et PS reviennent à la charge sur Crypto

«La droite refuse de faire toute la lumière sur cette affaire.» Quelques minutes après que le bureau du parlement rejette l’idée d’instaurer une commission d’enquête parlementaire (CEP) sur Crypto AG, Roger Nordmann (PS/VD) ne mâchait pas ses mots pour tacler l’attitude du PDC, du PLR, de l’UDC et des Vert’libéraux qui ont voté comme un seul homme ce lundi. Mais le Vaudois ne s’avoue pas vaincu. Il a déposé dans la foulée une initiative parlementaire pour pousser le plénum à tout de même lancer une CEP afin d’éclaircir l’affaire d’espionnage entourant l’entreprise zougoise. «Ça forcera tout le parlement à se positionner.»

Le président du groupe socialiste n’est pas seul à la manœuvre, son homologue des Verts, Balthasar Glättli (ZH), a concocté un texte similaire. «En refusant cette CEP, le bureau du parlement a rendu une décision politique», regrette le Zurichois, pour qui le scandale Crypto remet en question la crédibilité, la souveraineté et la neutralité de la Suisse. Selon lui, une CEP a, contrairement à la délégation des commissions de gestion, la possibilité d’engager de vrais enquêteurs.

Des États espionnés

L’affaire Crypto a éclaté il y a plus de deux semaines. La CIA et les services de renseignement allemands (BND) auraient, durant des dizaines d’années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l’entreprise Crypto AG. Les deux services avaient en effet racheté la société zougoise à parts égales en 1970, en passant par une fondation du Liechtenstein. Le BND a quitté l’opération en 1993. Mais les États-Unis ont prolongé les écoutes jusqu’en 2018 au moins. Grâce à des appareils truqués, les conversations de plus de 100 États étrangers ont été écoutées.

La CEP est l’instrument le plus fort du parlement; elle n’a été utilisée que quatre fois dans l’histoire suisse. Dans l’affaire des Mirage, dans l’affaire des fiches, pour l’armée secrète P-26 et dans le cas de la caisse de prévoyance de la Confédération. Mais pour les partis bourgeois, ce n’est pas le meilleur instrument pour démêler le vrai du faux dans le cas de Crypto.

«Politiser l’affaire»

«Ce que cherche la gauche, c’est uniquement à politiser l’affaire, dénonce Benjamin Roduit (PDC/VS). Verts et socialistes veulent une CEP pour en faire un grand déballage politico-médiatique où ils tireraient à boulet rouge sur l’armée, les services de renseignements, la police fédérale et le Conseil fédéral.» Un acharnement inutile, selon lui, puisque la délégation des commissions de gestion est déjà sur le front. Et de rappeler que le bureau du parlement a auditionné tant le président de cette délégation, Alfred Heer (UDC/ZH), que le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr. «Tous deux nous ont rassurés sur les moyens à disposition et sur le déroulement de l’enquête.»

Unique Romand au sein de la délégation de gestion, le sénateur Philippe Bauer (PLR/NE) reconnaît que la constitution d’une commission d’enquête parlementaire reviendrait à faire double emploi avec le travail qu’il mène actuellement avec ses collègues, et dont les premiers résultats sont attendus pour juin. D’ailleurs, c’est avec la même logique que la délégation a repris mercredi dernier la direction de l’enquête lancée par le Conseil fédéral et confiée à l’ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer. Ce dernier poursuivra donc son enquête sous la houlette de la délégation.

Pas un non définitif

«La délégation des commissions de gestion est aujourd’hui le meilleur instrument pour faire toute la lumière sur cette affaire», appuie Roland Büchel (UDC/SG). Mais le conseiller national prévient: son non n’est pas un non définitif. «Si on s’aperçoit que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, je n’exclus pas dans un deuxième temps de me prononcer à mon tour en faveur d’une CEP.»

Reste que l’affaire Crypto, après avoir largement occupé les médias mi-février, s’est essoufflée. «Crypto a éclipsé le débat sur l’urgence climatique. Désormais, c’est le coronavirus qui éclipse Crypto», nous glisse un élu fédéral. CEP ou pas, l’affaire pourrait aussi occuper la justice pénale. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a en effet déposé une plainte pour des manipulations dans la vente de dispositifs de cryptage.