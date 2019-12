Des vents violents balaient la Suisse

Une violente tempête de foehn a balayé la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Des rafales ont dépassé les 100 km/h non seulement en montagne mais aussi dans les vallées. Le plus fort des bourrasques devrait être atteint à midi.

Aux Diablerets (VD), le vent a atteint 126 km/h, rapportent les services météorologiques SRF-Meteo et MeteoNews. À Gütsch ob Andermatt (UR), il soufflait à 117,7 km/h tandis que des pointes à 111 km/h ont été enregistrées à La Dôle (VD). En plaine, à Gersau (SZ), le vent a atteint 114km/h et 111 km/h à Meiringen (BE).

Les vents ont aussi affecté le trafic. Pour des raisons de sécurité, plusieurs compagnies ferroviaires ont suspendu leurs activités par mesure de précaution. En Suisse romande, par exemple, aucun train ne circulait entre Aigle (VD) et Monthey (VS). Des bus de remplacement ont été mis en place.

Les météorologues s'attendent à des pointes de vent allant jusqu'à 130 km/h jusqu'en début d'après-midi, et même jusqu'à 170 km/h sur les sommets alpins. Ils recommandent de bien fixer ou de retirer les objets fixés à l'extérieur, en particulier les décorations de Noël, et rappellent que les promenades en forêt sont dangereuses en raison du danger de chute de branches.

En plus de vents forts, des précipitations abondantes sont également prévues pour le sud de la Suisse. Dans les régions du Simplon (VS), du Tessin, du Val Mesolcina (GR) et du Val Bregaglia (GR), 60 à 120 millimètres de pluie pourraient tomber de vendredi à samedi, soit autant d'eau que ce qui tombe normalement pendant tout le mois de décembre. (ats/nxp)