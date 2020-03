Vaud prononce à son tour l'état de nécessité

Après le Valais et Genève, le gouvernement vaudois a pris lundi de nouvelles mesures exceptionnelles pour protéger la population par voie d'arrêté. Dès mardi 6 heures, tout rassemblement public de plus de dix personnes est interdit. Les commerces seront fermés sauf ceux essentiels à la population.

L'arrêté du Conseil d'Etat prend effet dès mardi jusqu'au 30 avril à minuit. Il a pour objectif d'endiguer au plus vite la propagation de la maladie afin de protéger les personnes les plus vulnérables et tout entreprendre pour éviter l'effondrement du système de santé, écrit le gouvernement lundi dans son communiqué.

Restaurants fermés

Selon cet arrêté, les établissements privés ou publics au sens de la loi vaudoise sur les auberges et débits de boissons sont fermés. Les hôtels font exception et pourront proposer de manière limitée de la restauration à leur clientèle.

Les services de livraison à domicile, les drive-in, les cantines des entreprises, les cantines sociales, celles des hôpitaux des maisons et des EMS resteront aussi ouverts. Les établissements de vente à l?emporter peuvent pratiquer, mais uniquement cette activité.

En revanche, les cinémas, théâtres, musées, bibliothèques, centres de loisirs, centres de jeunesse, centres sportifs, centres de fitness, piscines, centres de bien-être, etc. doivent rester fermés.

A l'extérieur

Les activités sportives pratiquées à l'extérieur avec moins de cinq personnes et respectant la distance sociale de deux mètres sont autorisées. Les infrastructures nécessaires peuvent être ouvertes. Les espaces communs des installations sportives, telles que les vestiaires, buvettes et restaurants, sont en revanche fermés.

Les rassemblements dans les parcs, jardins publics, aires de jeu ne doivent pas dépasser cinq personnes. Les services religieux sont limités à dix personnes. Enfin, les lieux d'accueil et d'hébergement sociaux demeurent ouverts.

Alimentation et soins

L'arrêté interdit l'exploitation des lieux de commerce, sauf les commerces d'alimentation ou de première nécessité, les pharmacies, banques, kiosques, les shops de stations-service (débits de boissons exceptés) et des commerces d?alimentation pour animaux.

L'ouverture est autorisée du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures et de 7 heures à 19 heures le samedi. Les horaires dominicaux demeurent inchangés.

Le commerce et la livraison en ligne sont autorisés. Les prestations de soins dispensés par les professionnels de la santé également.

Exhortés au télétravail

Les guichets des administrations cantonales et communales sont en principe fermés. Les entreprises, institutions privées et administrations communales mettent tout en œuvre pour éviter l'accès au lieu de travail et sont exhortées à faciliter le télétravail. De même, elles sont invitées à ne demander des certificats médicaux qu'à partir du 10e jour d'absence.

Le passage à l'enseignement à distance est ordonné pour tous les lieux de formation publics ou privés du canton. En ce qui concerne les transports publics, une coordination nationale est en place et les dispositions prises seront communiquées à brève échéance. Le but est de définir une offre minimale, afin de maintenir des impératifs de service public.

Durant les heures et jours qui viennent, les plates-formes d'information web et téléphoniques de l'Etat de Vaud à l?adresse www.vd.ch/coronavirus donneront au fur et à mesure tous les détails organisationnels. (ats/nxp)