Vaud: la gauche de la gauche se rabiboche

Après une période de tensions, la gauche de la gauche vaudoise se rabiboche pour les élections fédérales d'octobre. Le POP et Ensemble à Gauche (EàG) ont annoncé un sous-apparentement afin de faire progresser leur combat.

Le sous-apparentement vise l'obtention «d'au moins un siège au parlement fédéral», note jeudi le communiqué de presse commun. L'accord permettra aux deux listes au National d'éviter la dispersion des voix de ceux qui veulent voter «pour la transformation sociale et écologiste».

Le parti et la coalition «ne se présentent pas à cette élection pour se démarquer», tient à préciser le communiqué. Pour mémoire, lors de la récente élection complémentaire visant le remplacement du conseiller d'Etat socialiste Pierre-Yves Maillard, le POP avait fait d'Anaïs Timofte sa championne, alors qu'EàG misait sur Jean-Michel Dolivo.

En vue des fédérales, le POP lance pour les Etats et comme têtes de liste au National Anaïs Timofte (27 ans), vice-présidente du parti, et le pédiatre Bernard Borel (67 ans), conseiller communal à Aigle et ancien député. Côté Ensemble à Gauche, le choix s'est porté sur le député de Vevey Yvan Luccarini (48 ans, Décroissance-Alternatives) et la doctorante en urbanisme Franziska Meinherz (28 ans, Solidarités).

Dans leur communiqué, le parti et la coalition tiennent à rappeler qui sont leurs adversaires. Il faut lutter en commun contre les partis libéraux qui «démantèlent les acquis sociaux, creusent les inégalités et contribuent à la destruction de l'environnement». (ats/nxp)