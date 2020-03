Dans l’urgence, Berne lâche un peu la bride aux Cantons

Pour l’heure, il s’agit d’une «lex Ticino», mais elle intéressera Genève et Vaud, qui sont aussi durement touchés par le coronavirus. Ce vendredi, le Conseil fédéral a mis un peu d’eau dans son vin. Il autorise, dans des cas exceptionnels, les Cantons à ordonner la fermeture de pans entiers de l’économie pour limiter la propagation du virus. Un geste salué par le sénateur Marco Chiesa (UDC/TI): «Cela permet au Tessin d’être de nouveau dans la légalité. Et ça montre que Berne comprend que la situation ici est critique.»

En début de semaine, le Tessin avait en effet décider de fermer «toute l’activité économique non essentielle» sur son territoire. Une décision qui outrepassait ses droits, puisque dans cette situation de crise, c’est le Conseil fédéral qui a les pleins pouvoirs, ou presque. «Nous sommes conscients que le Tessin se trouve dans une situation très particulière avec trois fois plus de cas que la moyenne suisse», explique Alain Berset, ministre de la Santé. C’est cette situation particulière qui a conduit à cette «lex Ticino».

Pour pouvoir ordonner la restriction ou l’arrêt des activités dans des branches entières de l’économie, un Canton devra toutefois répondre à plusieurs exigences. D’abord, il devra en faire la demande formelle au Conseil fédéral. Pour que cette demande soit acceptée, il devra prouver que son système de santé arrive à saturation. Le Canton devra aussi obtenir l’approbation des partenaires sociaux et s’assurer que l’approvisionnement de la population et des établissements de santé soient garantis. Il faudra enfin que les entreprises des branches concernées ne soient pas en mesure de respecter les consignes de prévention.

Intransigeant

Cela ne signifie toutefois pas que toute activité économique s’arrêtera. «Avant, on partait du principe que les entreprises pouvaient continuer à travailler, sauf celles qui ne respectent pas les règles d’hygiène ou de distanciation sociale», explique Alain Berset. Sous ce nouveau régime, le fardeau de la preuve est renversé. «Toutes les entreprises doivent fermer, à part celles qui peuvent prouver qu’elles respectent ces règles.»

Et le gouvernement sera intransigeant sur le respect des conditions: si les mesures prises par le Canton vont au-delà de ce qui est autorisé, le droit à l’indemnisation du chômage partiel par la Confédération sera supprimé. «Que le Conseil fédéral agite la carotte et le bâton me paraît judicieux, réagit Marco Chiesa. Il doit aussi garder le lead dans cette situation.»

Alain Berset l’a rappelé à plusieurs reprises: «Pour l’heure, seul le Tessin répond à l’ensemble des critères.» Mais Vaud et Genève pourraient suivre. Ce qui suscite des réactions positives dans ces cantons, à l’image de celle de la sénatrice Adèle Thorens (Verts/VD), qui rappelle que la situation n’est pas la même dans tout le pays. «Je regrette toutefois que les exigences soient si élevées. Les Cantons ne pourront accéder à ces mesures que lorsqu’ils seront surchargés. Donc lorsque ce sera trop tard. C’est paradoxal, puisque l’on cherche avant tout à ralentir le moment ou l’on se trouvera dans cette situation de crise totale. Il faudrait pouvoir anticiper la demande.»

Soulagement à Genève

Dans le canton voisin, Carlo Sommaruga (PS/GE) salue lui aussi cette ouverture du Conseil fédéral. «La décision était attendue par les Cantons sous pression. Je salue aussi l’annonce de renforcer les contrôles sur les chantiers.» Mais il partage le regret de ne pas pouvoir déposer de demande à titre préventif. «On pourrait imaginer que les Cantons se basent sur les analyses et les prévisions du médecin cantonal. À Genève, la situation est encore sous contrôle, mais ce sera beaucoup plus compliqué dans une ou deux semaines.»

Pour plusieurs acteurs du monde politique, syndical et médical, la décision du Conseil fédéral est au contraire tout bonnement inacceptable. Une centaine d’entre eux lancent un appel réclamant l’arrêt immédiat de toute l’activité économique non essentielle. «Il est temps de prendre des mesures supplémentaires afin d’éviter une catastrophe», peut-on lire dans leur communiqué diffusé dans la foulée des annonces d’Alain Berset.

«Restez chez vous lors du week-end de Pâques!»

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (infographie: Philippe Forney)

La Suisse compte désormais 12'000 cas positifs au coronavirus sur les 97'000 tests effectués jusqu’ici. Les 6000 à 8000 analyses réalisées chaque jour le montrent: l’épidémie se poursuit. Et vite. Interrogé sur un possible aplanissement de la courbe qui semble se dessiner dans les cantons de Vaud et de Genève – signe que les mesures drastiques prises par le Conseil fédéral commenceraient à porter leurs fruits –, Daniel Koch se montre très clair. «Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Faire des prédictions à ce stade sur une courbe épidémique reviendrait à susciter de faux espoirs et des désillusions», explique le «Monsieur Épidémie» de la Confédération, s’appuyant notamment sur un rapport de 24 pages établi par des experts.

Pour Alain Berset, la situation est sérieuse et elle le restera ces prochaines semaines, qui seront «de plus en plus difficiles». «Nous avons entrepris un marathon contre le coronavirus et nous n’en sommes pas encore à la moitié.» Dans un nouvel appel à la nation, le ministre de la Santé récite de nouveau les mesures essentielles à suivre. «Les beaux jours vont revenir, et il y aura aussi le week-end de Pâques. Mais, s’il vous plaît, restez chez vous! Beaucoup de Suisses ont une résidence secondaire au Tessin, et chaque année il y a des bouchons au Gothard. Ce ne doit pas être le cas cette fois. N’y allez pas! N’empirez pas la situation dans les villages tessinois.»