Unia dégomme les patrons du sud de l’Allemagne et leur «lobby» à Bruxelles

«Si Trump savait, il serait mort de jalousie.» Unia n’y va pas de main morte. Dans une nouvelle brochure qu’il s’apprête à publier et dont nous avons eu connaissance, le syndicat charge les patrons du sud de l’Allemagne. Il estime que ces derniers font un «chef-d’œuvre de communication» en présentant les mesures d’accompagnement suisses comme du pur protectionnisme.

Récapitulons. Depuis la publication de l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne, il y a un gros nœud qui touche les fameuses mesures d’accompagnement. En résumé, celles-ci doivent permettre d’éviter le dumping salarial lorsqu’un cuisiniste italien décroche un mandat en Valais par exemple et y détache ses employés. Or l’accord institutionnel prévoit de remodeler ces mesures. L’Union européenne explique vouloir les mêmes règles pour tous les États qui ont accès au marché unique.

Pour les syndicats, cela rimerait avec un démantèlement. L’argument européen est un peu court selon eux. «On peut parler de l’intérêt dogmatique de l’UE à avoir les mêmes règles partout. Mais si on regarde de près, on voit que chaque pays applique ses propres règles pour les travailleurs détachés. Alors la question est: à qui profitent ces attaques sur les mesures d’accompagnement?» affirme Andreas Rieger, ancien coprésident d’Unia et auteur de la brochure.

Pour ce dernier, la réponse est claire: des intérêts économiques ont pesé, principalement ceux des Länder du sud de l’Allemagne dans les négociations entre la Suisse et l’Union européenne. Selon des chiffres récoltés par Unia, les patrons du Land du Bade-Wurtemberg réaliseraient à eux seuls un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros annuels au bas mot en détachant des travailleurs en Suisse. «On a travaillé des mois pour avoir ces chiffres. Ils peuvent être intéressants dans l’idée d’une renégociation de l’accord-cadre», explique Andreas Rieger.

Pourquoi ces chiffres sont-ils importants? Aux yeux des syndicats, ils disqualifient le discours des patrons allemands, qui se plaignent des mesures d’accompagnement les jugeant trop contraignantes et discriminatoires. Et Unia ne s’arrête pas là. Il estime que ces milieux patronaux ont pesé de tout leur poids sur la négociation à Bruxelles via un lobby bien organisé.

Un document «à charge»

Vu de Bruxelles, un observateur est beaucoup plus nuancé: «On ne peut pas parler d’un lobby du sud de l’Allemagne auprès des institutions européennes. Mais tout le monde se fiche un peu du dossier suisse. Donc ceux qui sont actifs sur la question ont encore plus de poids.» Expert pour le think tank Foraus, Darius Farman renchérit: «Je peux tout à fait concevoir que les Länder du sud de l’Allemagne se soient davantage sentis concernés et se soient impliqués dans la négociation à Bruxelles. Mais la Suisse fait de même au niveau international sur les accords qui la concernent.» Pour ce connaisseur du dossier, le document d’Unia semble «à charge»: «Factuellement, il n’est pas vrai de dire que l’UE est pour le démantèlement ou l’abandon pur et simple des mesures d’accompagnement. Elle demande leur adaptation dans un cadre qui est le même pour tous les pays européens.»

Cette brochure vient en tout cas confirmer la volonté des syndicats de ne rien lâcher en Suisse sur la protection des salaires et de chercher à créer une solidarité européenne autour de leur cas. Et certains députés à Strasbourg commencent à y être attentifs. Par exemple le vice-président de la délégation AELE/UE, le Vert allemand Sven Giegold, confie: «Beaucoup de gens ont profité de l’ouverture de la Suisse. On ne devrait pas mettre un système qui fonctionne avec le soutien des partenaires sociaux sous une telle pression.» Un signe que les syndicats suisses sont en mesure de gagner leur bras de fer avec l’UE? «Il y a les choses telles qu’elles sont et telles qu’on voudrait qu’elles soient, estime pour sa part Darius Farman, de Foraus. C’est une excellente chose que les syndicats fassent valoir leurs intérêts au niveau européen, mais ce n’est pas faire preuve de réalisme que de tout bloquer dans l’attente d’un hypothétique changement de cap de l’UE.»