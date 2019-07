Une tonne de coke saisie en Suisse et à Hong Kong

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie à Hong-Kong courant 2019 puis en Suisse en mai dernier lors du démantèlement d'un vaste réseau international auquel a participé la gendarmerie nationale, a-t-elle indiqué jeudi.

«L'opération Familia, coordonnée par Europol et la DEA (Etats-Unis) avec l'appui de Frontex, a permis l'arrestation de 16 personnes, onze en Europe et cinq en Asie, impliquées dans un trafic de cocaïne de grande ampleur et la saisie de plus d'une tonne de cocaïne (603 kg en Suisse et 421 kg à Hong-Kong)», a affirmé la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Deux millions d'euros en coupures et plus d'1 million d'euros de produits de luxe, notamment des montres et des véhicules, ont également été saisis, a-t-on précisé de même source.

L'opération a mobilisé des services enquêteurs de 14 pays à travers le monde. Ils ont été mis sur la piste de ce vaste réseau par les autorités croates qui fin 2017, début 2018 avaient lancé les premières investigations, soupçonnant un vaste trafic de cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe piloté par une organisation mafieuse des Balkans, selon un communiqué d'Europol.

De la coke pure à 90%

«En mai 2019, ces investigations permettent d'obtenir des renseignements sur une livraison importante par avion privé depuis l'Uruguay vers l'Europe. L'avion suspecté d'être utilisé pour réaliser la livraison doit faire escale à Nice le 16 mai 2019 avant de se poser à Bâle-Mulhouse. De faux passagers sont embarqués avec les bagages contenant la cocaïne», détaille la gendarmerie française.

Les militaires des sections de recherches et des groupes d'observation et de surveillance de Marseille et de Strasbourg mais aussi la gendarmerie des transports aériens (GTA), mettent en place un dispositif de surveillance au niveau des deux aéroports.

«Dans la soirée du 16 mai 2019, la police suisse, en étroite collaboration avec la section de recherches de Strasbourg, interpelle à Bâle 3 personnes dont l'une des têtes de l'organisation criminelle et saisit 603 kg de cocaïne pure à 90%», relate la gendarmerie dans son communiqué.

«Nous avons agi dans le cadre d'une livraison surveillée», a expliqué à l'AFP le colonel François Desprès de la Section de recherches de Strasbourg, qui a participé aux opérations.

Une saisie record

«Les membres de ce réseau sont essentiellement des ressortissants tchèques, croates et serbes», a-t-il expliqué. Les autres interpellations des membres du réseau ont eu lieu après la saisie, «en République tchèque et dans les Balkans», a-t-il ajouté.

Avec 603 kilos saisis en Suisse, «Il s'agirait de la plus grosse saisie de cocaïne par vecteur aérien en Europe», a-t-il affirmé. Et selon Blick, il s'agit tout simplement d'une saisie record en Suisse.

«C'est un Air Cocaïne qui a réussi à franchir l'Atlantique», a-t-il poursuivi, en référence à la découverte en mars 2013 de 700 kilos de cocaïne saisis à l'aéroport de Punta Cana (République Dominicaine) dans un avion piloté par deux Français. (afp/nxp)