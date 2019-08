Une meute de loups est installée au Marchairuz

La nouvelle devait forcément tomber un jour ou l'autre, les observations se faisant de plus en plus rapprochées. Après l'authentification d'individus solitaires, c'est bel et bien une meute de loups qui s'est installée dans le Jura vaudois cet été. Vingt-quatre ans après son retour en Suisse en 1995 dans le Val Ferret (VS), le grand canidé est donc bien revenu dans l'autre massif montagneux du pays. Une première depuis au moins cent cinquante ans.

C'est la naissance d'au moins trois louveteaux, constatée récemment dans la région du Marchairuz, qui permet à la Direction générale de l'Environnement de l'affirmer.

Cette nouvelle, communiquée ce mercredi en fin de matinée, intervient du reste six jours après l'annonce de la découverte d'une meute constituée de trois adultes et sept louveteaux aux portes du canton de Vaud, dans le Chablais valaisan entre Vouvry et Vionnaz.

Les loups du Jura vaudois constituent la huitième meute recensée en Suisse. Quatre se trouvent dans les Grisons, le Tessin en hébergeant une et le Valais deux.

La naissance des trois louveteaux jurassiens a pu être confirmée par le biais de pièges vidéo. Leurs parents sont répertoriés sous la dénomination mathématique de F19 pour la femelle et M95 (pour le mâle). Le couple évolue depuis quelques temps entre la Dôle et le Marchairuz. Dans la région, la présence d'un troisième individu, M99, a été confirmée ce printemps sur le territoire de la Commune du Chenit, à la vallée de Joux, sans qu'il soit pour l'heure possible de déterminer s'il a rejoint la meute qui s'est récemment formée.

Selon les analyses génétiques conduites par le Laboratoire de conservation de l'Université de Lausanne, cet animal avait été formellement identifié dans le canton d'Argovie.