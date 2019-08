Une meute de dix loups s’est installée dans le Chablais

«Ces nouvelles ne sont pas rassurantes, alors que je viens de perdre deux moutons et qu’un agneau a été attaqué la semaine dernière», déclare l’alpagiste de Vouvry Patrick Cornut, tandis que le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) de l’État du Valais confirme la présence d’une meute de loups dans des vallons disséminés entre les communes de Vionnaz et de Vouvry. «C’est la première fois que nous constatons qu’une meute s’est développée dans le Chablais, alors que nous en connaissions une dans le Haut-Valais», indique Yvon Crettenand, biologiste au SCPF.

C’est le garde-faune local qui a prévenu l’État après avoir récupéré la vidéo d’un piège photographique. On y voit sept louveteaux, «nés tardivement et qui ont un peu plus de 2 mois», poursuit le biologiste, et un mâle adulte. Un autre mâle adulte et une femelle reproductrice font partie du groupe. L’État sait que, depuis janvier, plusieurs loups vivent de manière permanente sur les deux communes chablaisiennes.

«Mais nous, on ne nous dit rien. C’est la presse qui nous informe», s’indigne Simone Grenon, qui, avec son mari William, élève des moutons sur l’alpage de Chésery dans le val d’Illiez. L’an passé, comme sur les troupeaux de Patrick Cornut, le loup avait fait ici des ravages, massacrant de nombreuses bêtes. «Cette année, nous ne déplorons pas de perte, mais avec l’annonce de la présence d’une meute, nous sommes forcément très inquiets. Si le groupe débarque sur notre alpage, nous sommes foutus.»