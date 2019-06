Une fuite de solvant fait un blessé à Horriwil

Une personne a été blessée et dix autres ont été conduites à l'hôpital pour des contrôles mercredi matin à Horriwil (SO), après une fuite de solvant dans une entreprise de transformation métallique. La population et l'environnement n'ont pas été menacés.

L'incident s'est produit dans l'atelier de production, a communiqué mercredi la police cantonale soleuroise. Un employé a donné l'alerte vers 07h45. Plusieurs ambulances, les pompiers et des spécialistes des produits chimiques ont été dépêchés sur place. Le blessé, qui se trouvait à proximité immédiate de la fuite, a été héliporté par la Rega. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour savoir ce qui a provoqué la libération du produit. (ats/nxp)