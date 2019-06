Un premier record de canicule tombe en Suisse

Un premier record de chaleur a été battu mardi matin au Pilate. Vers 10h00, le mercure a atteint 21,7 degrés sur ce sommet de 2128 mètres situé à quelques encablures de Lucerne, soit 0,1 degré de plus que le précédent record. Il datait du 18 juin 2013.

D'autres records devraient encore tomber durant la journée, indique MeteoNews. Le service météorologique privé prévoit même pour mardi et mercredi de nouveaux records de température pour un mois de juin, voire même des records absolus.

Un peu avant 11h30, il faisait déjà 29,7 degrés à Coire, 28 aux Marécottes et à Sion (VS) ou encore 27,6 à La Brévine et à La Chaux-de-Fonds (NE), selon les données de MétéoSuisse.

Nuit tropicale mais pas partout

La nuit de lundi à mardi n'a en revanche été tropicale que dans certains endroits et comme le Rheintal st-gallois, a indiqué SRF Meteo. On parle de nuit tropicale lorsque la température ne descend pas en dessous de 20 degrés.

Le mercure affichait 22,3 degrés au plus frais de la nuit sur l'Üetliberg près Zürich et 21,6 degrés sur le Bantiger, près de Berne. Au sud des Alpes, Lugano et Locarno ne sont pas descendues au-dessous de respectivement 21,5 et 21,7 degrés.

Selon les données disponibles sur le site de MétéoSuisse, la nuit a également été tropicale à Evionnaz (VS) et Vevey (VD) avec respectivement 21,8 et 20,5 degrés.

L'Europe suffoque

La Belgique a émis un avertissement «forte chaleur», prévoyant «des maxima jusqu'à 34 ou 35 degrés» à partir de mardi, selon l'Institut royal météorologique.

L'Allemagne pourrait connaître elle aussi en milieu de semaine des températures parmi les plus élevées jamais enregistrées depuis plus de 70 ans, le record en juin remontant à 1947, avec 38,2° relevés à Francfort.

En Autriche, les autorités ont mis en garde contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, en lien avec l'usage de climatiseurs et d'extracteurs d'air dans les logements.

Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées ces dernières semaines après avoir utilisé leurs chaudières à gaz pour se doucher sans avoir préalablement coupé ces équipements, qui provoquent une légère dépressurisation et favorisent un reflux de CO dans les habitations.

En Espagne, l'agence météo Aemet a déclenché une alerte «vague de chaleur» à partir de mercredi, prévoyant des températures de jusqu'à 42°C dans le nord-est du pays. (ats/nxp)