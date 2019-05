Un octogénaire et sa fille comparaissent à Vevey pour assassinat

Un vieil homme aux mouvements lents et au regard hébété. Une quadragénaire aux traits crispés. Ce père de plus de 80 ans et sa fille sont cette semaine devant les juges de la Cour criminelle de l'Est vaudois. Le duo comparaît pour assassinat, le chef d'accusation le plus lourd lorsqu'il s'agit d'homicide. Au terme de l'instruction, le Ministère public a en effet retenu la thèse d'un geste meurtrier commis à deux.

Les faits remontent à décembre 2016, soit quatre mois avant la découverte par un promeneur et son chien du corps emprisonné dans un réservoir à eau. Le parquet retient que l'homme et sa fille, poussés à bout par des accès de violence verbale de la septuagénaire, se seraient retrouvés nuitamment au domicile des époux quelques jours avant Noël. Ils auraient tous deux saisi des deux parties d'une clé à roue pour frapper violemment cette mère, décrite comme souffrant de troubles psychiques. Cette maladie, non diagnostiquée, l'aurait conduite régulièrement à des accès de violence, notamment envers sa fille qui en aurait fait les frais depuis l'enfance.

Celle-ci se défend d'avoir commis l'acte meurtrier. Elle assure n'avoir fait qu'aider son père à faire disparaître les preuves et le corps, travail qui a occupé plusieurs journées. Le tandem n'a rien laissé au hasard, après avoir frappé la victime qui n'est pas décédée immédiatement. Placée dans des sacs poubelle, sanglée en position fœtale, elle a succombé à ses blessures dans un container à eau. Celui là même qui sera ensuite scellé avec de la mousse expansive puis jeté dans un ravin boisé aux Monts-de-Corsier où il séjournera plusieurs mois.

Après s'être débarrassés de la dépouille, les deux prévenus ont laissé la voiture de leur victime au bord du Rhône à Chessel pour laisser croire à un suicide, avant d'annoncer sa disparition à la police. L'atteinte à la paix des morts et l'entrave à l'action pénale ont été également retenus.

L'enquête menée après la découverte du corps a mis en évidence l'implication des proches de la septuagénaire décédée qui ont été arrêtés et placés en détention. Alors que l'octogénaire se trouve toujours en prison, sa fille a obtenu une sortie. Ils devront s'expliquer cette semaine sur les actes commis et leur mobile. L'audition anticipée d'un expert-psychiatre jeudi dernier a déjà permis de percevoir un triangle relationnel complexe où la mère, de par ses attitudes violentes, aurait conduit le duo père fille à entrer dans une relation d'interdépendance très forte.

Développement suit. (TDG)