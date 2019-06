Un Miam Festival qui se veut gourmand et participatif

«Ça, c’est du kala namak. Du sel de l’Himalaya, qui a le goût d’œuf», explique le chef, sous les yeux attentifs des spectateurs. Au Miam Festival, à Lausanne, il n’y a pas que des food trucks. On cherche aussi à transmettre le savoir-faire et le goût de la cuisine. «Notre but n’est pas simplement d’aligner des stands; nous souhaitons aussi promouvoir la cuisine locale, de façon pédagogique», assure Romano Hasenauer, président de Lausanne à Table, l’association organisatrice de l’événement.

La 3e édition du rendez-vous gourmand s’est déroulée de samedi soir à lundi, sur la place de la Riponne. Au total, 50 restaurateurs ont proposé leurs recettes fétiches, accompagnés de stands de vin et de bière artisanale. Des raviolis tibétains, des burgers du terroir jurassien, du ceviche et du pop-corn au curry: le choix était large. Les files d’attente aussi, sauf durant les jours de pluie.

Ateliers découverte

Nouveautés de cette année: un bar à cocktails avec des alcools locaux et des brunchs didactiques. Adultes comme enfants étaient invités à mettre la main à la pâte, sous les conseils de spécialistes. Des recettes d’antan et les bases de l’espresso sous la Bulle gourmande, la confection de pizzas et la décoration de biscuits à l’Espace des p’tits chefs. «Ces ateliers gratuits sont une superidée. Et maintenant je sais que ma fille adore décorer des pâtisseries», confiait une maman. C’est aussi l’occasion de découvrir des recettes et des produits rares.

Les animateurs sont libres de proposer leur activité, mais «l’originalité, la qualité et les écolos» sont privilégiés. Pour le chef de l’enseigne Tibits, ces démonstrations sont «l’occasion de se faire connaître et de casser les stéréotypes sur la cuisine végétarienne». (TDG)