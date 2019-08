Un alpiniste italien se tue au Grand-Combin

Un alpiniste italien a perdu la vie et un guide de montagne a été grièvement blessé samedi matin au Grand-Combin (VS), selon l'agence de presse italienne Ansa. La police valaisanne confirme un accident dans cette région sans donner plus de détails pour l'instant.

L'accident a impliqué un groupe d'alpinistes italiens, en amont de la cabane de Valsorey, du côté suisse du massif de 4314 mètres, selon Ansa. Une chute de pierres a déboulé vers 05h00 sur la cordée qui se dirigeait vers le sommet du Grand-Combin.

Les opérations de sauvetage sont en cours. La zone est en revanche difficilement accessible par hélicoptère en raison des mauvaises conditions météorologiques. (ats/nxp)