Œufs, viande, cuir et plumes, l’autruche est bien plus qu’une attraction touristique

C’est une armée de… périscopes qui semblent s’élever au-dessus des grillages de la ferme de Joseph Noirjean, à Lajoux (JU). Des périscopes qui clignent des yeux grâce à une drôle de membrane blanche et semblent souffler un bisou du bout de leur bec. Aussi drôles – avec leurs sourcils en bataille – qu’élégantes – quand elles font danser leurs belles plumes –, les autruches sont des animaux bien exotiques pour un canton peuplé de chevaux.

A Moscou par -20 degrés

«J’ai décidé de me lancer dans l’élevage d’autruches à la suite de la chute du prix du lait. Ça a pas mal jasé dans le coin, se souvient le propriétaire d’Autruches Aventure. Les gens étaient sceptiques, surtout de les voir se balader dans la neige l’hiver. Mais, soucieux du bien être de mes bêtes, je suis allé visiter un élevage à… Moscou, où elles affrontaient des températures descendant jusqu’à moins 20 degrés, et elles s’étaient très bien habituées.»

Comme son élevage de vaches laitières ne lui rapportait plus assez d’argent, Joseph Noirjean a cherché un revenu annexe. «J’hésitais entre les daims et les autruches. J’ai toujours aimé ce grand oiseau un peu préhistorique et, comme elles n’ont pas besoin de beaucoup de surface, je me suis lancé dans l’aventure en 1996.» Il achète donc deux couples à des Italiens qui avaient promis de lui racheter leurs œufs, mais qu’il n’a jamais revus par la suite. «Les débuts n’ont pas été faciles, mais je me suis accroché et, en 2000, j’ai arrêté les vaches et les chevaux pour me mettre à fond sur l’autruche sud-africaine, avec déjà en tête l’idée d’en faire une attraction touristique.»

Elles aiment tout ce qui brille

Curieux de nature – le bonhomme cumule mille et une passions, de la recherche de fossiles au vol en hélicoptère –, Joseph Noirjean se documente, apprend. Aujourd’hui, il ponctue ses visites de l’élevage par un nombre inouï d’informations et quelques bonnes blagues. «Je commence souvent par expliquer que l’expression «la politique de l’autruche» est totalement fausse. Elles ne seraient jamais assez stupides pour planter leur tête dans le sable! La politique de l’autruche voudrait plutôt dire être curieux, courir vite et longtemps et… essayer d’attraper tout ce qui brille!»

Chez Louis Vuitton

Économiquement aussi, ce fan d’Australie progresse. «Je vends les œufs pleins, je fais de la saucisse sèche avec leur viande, plus simple que de la vendre fraîche, à cause de l’importance de la chaîne du froid, je fabrique des plumeaux avec leurs plumes et je fais tanner leur peau que je revends ensuite en maroquinerie, notamment chez Louis Vuitton.»

Six adultes reproducteurs vivent sur l’exploitation. «Ce sont les seules auxquelles j’ai donné des noms. Il y a Guillaume Tell dans un parc avec Edelweiss et Gentiane, et dans l’autre Roméo, Juliette et Gaston. En ce moment, c’est un peu compliqué: Roméo s’est blessé à une patte et Juliette est toute malheureuse…»

La saison de ponte a désormais commencé et les oeufs sont maintenus au chaud et retournés dans la couveuse pendant 42 jours. De petits autruchons devraient donc voir le jour tout prochainement. «Ce sont eux qui font la joie des visiteurs, explique Joseph Noirjean. Je ne veux pas que mes bêtes prennent peur, alors j’ai mis deux petits sièges dans leur enclos. Les enfants doivent s’y asseoir sagement et les petits s’en approchent à leur guise et se laissent caresser le cou. En général, ça va assez vite, surtout si les gosses portent des lacets!»

Des gosses qui seront ravis de déguster des crêpes à l’œuf d’autruche, surtout s’ils peuvent regarder Joseph Noirjean en trouer la coquille à l’aide d’une… une perceuse. L’espace buvette ressemble un peu à une salle de classe ou à un petit musée, avec de nombreuses explications partout. Amusant et dépaysant.