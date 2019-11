Ueli Maurer rencontre le président kazakh

Après la Russie, Ueli Maurer s'est rendu au Kazakhstan vendredi. Cette visite était placée sous le signe de l'approfondissement des relations bilatérales et de la coopération internationale.

Le Suisse s'est entretenu avec le président Kassym-Schomart Tokaïew et le premier ministre Askar Mamin à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan, a indiqué vendredi le Département fédéral des finances. Il était accompagné d'une délégation d'entreprises suisses.

Le président de la Confédération Ueli Maurer a qualifié le Kazakhstan de partenaire important pour la Suisse en Asie centrale et a mis en exergue le rôle de stabilisateur qu'il joue dans la région. Plus de 40 entreprises suisses sont présentes au Kazakhstan, depuis plus de 20 ans pour certaines, et la Suisse y est le troisième investisseur.

Les discussions ont aussi porté, en particulier, sur l'initiative chinoise officiellement appelée «Ceinture et Route» (Belt and Road Initiative, BRI), saluée par les parties comme le pont entre l'Asie et l'Europe, qui permettra aux deux États de lancer des projets d'infrastructure et d'investissement plus approfondis.

La Suisse et la Chine ont signé une déclaration d'intention à ce sujet à Pékin au printemps 2019, qui vise à faciliter la coopération entre la Suisse, la Chine et des États-tiers. (ats/nxp)