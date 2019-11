Ueli Maurer loue sa «discussion très agréable» avec Poutine

Un «dialogue franc, concret et transparent». Enthousiaste après ses deux heures d’entretien avec Vladimir Poutine au milieu des ors du Kremlin, Ueli Maurer a rajouté, jeudi après-midi, un autre adjectif pour décrire ses conversations, terme inhabituel dans le langage diplomatique: «Ce fut une discussion très agréable», a-t-il glissé dans un sourire lors de sa rencontre avec un petit groupe de journalistes. Le président de la Confédération ne cachait pas son plaisir d’être ainsi reçu au sommet. «Pour la Russie, la Suisse joue un rôle important avec sa diplomatie de médiateur et la place internationale de Genève», a confié Ueli Maurer, visiblement heureux de ses échanges qualifiés par un diplomate helvète de «conviviaux sans être amicaux».

L’Ukraine et la Géorgie ont été au cœur des conversations, d’abord lors du tête-à-tête élargi, puis au déjeuner commencé par une soupe aux truffes. «Nous sommes venus avec des sujets délicats. Les deux présidents en ont discuté ouvertement», raconte une source présente au fil de la rencontre. Aucune annonce n’a été faite pour de possibles progrès sur ces dossiers. En pleine relance du processus de paix en Ukraine orchestré par Paris, Ueli Maurer a plaidé pour le renforcement de l’engagement suisse dans le cadre de l’OSCE. En Géorgie, pour qui la Suisse joue un rôle d’intermédiaire avec la Russie depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux voisins après leur guerre de 2008, il a présenté la demande de Tbilissi pour une reprise des vols directs. «Aujourd’hui, le Kremlin ne veut pas. Mais on verra pour la suite», assure cette même source.

En allemand

«Afin de résoudre ces conflits, il ne faut pas des mois mais des années», reconnaît lui-même Ueli Maurer, flegmatique et satisfait. «Vladimir Poutine nous traite avec beaucoup de respect. Entre nous, il y a une bonne compréhension mutuelle.» Régulièrement, Vladimir Poutine lui a parlé directement en allemand, précisant un détail ou posant une question sans passer par l’interprète.

Une délégation de haut rang accompagnait le chef du Kremlin, entouré notamment des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie. Le premier, Sergueï Lavrov, a longuement présenté et justifié la politique de Moscou en Syrie, notamment depuis l’offensive turque sur les Kurdes. Le second, Maxime Orechkine, s’est engagé à faire avancer des dossiers concrets en vue de la commission mixte bilatérale prévue le 17 décembre à Moscou.

Sur tous ces dossiers, interrompant et complétant ses ministres, Vladimir Poutine est souvent intervenu, notamment sur les sujets économiques qui ont occupé près de la moitié des conversations. Dès ses premiers mots d’accueil, stoïque entre les statues de la grande Catherine et de Pierre le Grand, le chef du Kremlin a d’ailleurs mis l’accent sur l’importance de l’économie pour «renforcer nos relations très profondes» et rappelé que «nos échanges commerciaux ont l’an passé augmenté de quelque 20%». Les exportations suisses enregistrent d’ailleurs une forte hausse, anticipée à + 15% cette année.

Ueli Maurer qui, avant son entretien au Kremlin, avait rencontré pendant une heure et demie une douzaine de chefs de filiales suisses à Moscou, a plaidé pour la création de «mécanismes de soutien afin d’aider nos PME à entrer sur le marché russe». Avec Vladimir Poutine, mais aussi dans la matinée avec le premier ministre Dmitri Medvedev, le président a fait part des doléances des entrepreneurs helvètes, notamment sur les nécessaires certificats vétérinaires devenus de vrais casse-têtes bureaucratiques. «Il y a encore trop de barrières pour venir faire du business en Russie», a regretté Ueli Maurer qui, par ailleurs, espère exporter en Russie la culture suisse des pépinières de start-up.

Pas de leçon à donner

S’il a rencontré la communauté d’affaires suisse et défendu leur cause au Kremlin, le président n’a pas eu le temps de voir la société civile russe et de se faire l’écho des préoccupations internationales sur les droits de l’homme en Russie. «Nous ne sommes pas là pour faire la leçon et se donner bonne conscience», a-t-on justifié dans son entourage.

Lors de la rencontre avec les journalistes, l’attaché de presse d’Ueli Maurer s’est d’ailleurs arrangé pour couper court à toute conversation sur des sujets qui fâchent, notamment sur la facilité du président à bien s’entendre avec des chefs d’État au régime autoritaire. «Je suis venu sans préjugé malgré nos différences», a lui-même expliqué Ueli Maurer, reparti de Moscou avec une certitude: «Poutine est un ami de la Suisse.»