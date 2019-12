«La Turquie attend toujours l’aide promise pour les réfugiés»

Des hélicoptères, des hommes en armes dans et devant le Palais des Nations et une foule de gardes du corps. La Suisse a redoublé de précautions pour que la participation, ce mardi à Genève, de Recep Tayyip Erdogan au Forum mondial sur les réfugiés ne soit émaillée d’aucun incident.

Les forces de sécurité avaient quelques raisons d’être sur les dents. La veille de son arrivée, la communauté kurde avait, dans un communiqué, appelé à manifester contre la venue du président turc en se rassemblant devant l’ONU. Il en fallait sans doute plus pour impressionner Recep Tayyip Erdogan, qui a rejoint avec quelques minutes de retard sa place à la tribune de la salle des assemblées, sous bonne escorte.

Le pas lent, le visage fermé et la mâchoire serrée, le leader turc a échangé une rapide poignée de main avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, qui prononçait alors le discours d’ouverture des travaux. Aucun applaudissement n’a accueilli son arrivée dans la salle. Une forme d’embarras pouvait même se lire sur certains visages. S’il est honni des Occidentaux en raison de son exercice autoritaire du pouvoir, avec des milliers de prisonniers politiques et de multiples atteintes aux droits de l’homme, le président turc leur est aussi indispensable pour contenir le flux des réfugiés. Une situation dont l’intéressé s’efforce de tirer profit sur la scène internationale. À Genève, Erdogan s’est posé en champion de l’humanitaire et en défenseur des musulmans opprimés, sûr que personne n’allait le contredire.

Des chiffres implacables

À la tribune, le président turc a dénoncé l’attitude «des autres nations du monde qui ont fixé des quotas restreints alors que la Turquie a largement ouvert ses bras aux réfugiés, quelle que soit leur race ou leur religion». Un argument massue étayé par des chiffres que l’ONU et le HCR ne peuvent pas démentir. «Nous avons accueilli cinq millions de réfugiés, dont trois millions de Syriens», a rappelé Erdogan, qui a détaillé les programmes mis en place pour scolariser 685000 enfants dans le cycle primaire et 34000 étudiants à l’université. Un effort qui s’ajoute à la prise en charge des soins de santé des familles de réfugiés.

Le message est clair. La Turquie n’a de leçon à recevoir de personne. Le ton est moins virulent que prévu. L’ONU et le HCR sont des alliés. Pas question de gâcher la fête. S’il y a une responsabilité non assumée, elle est à chercher du côté de «la communauté internationale, dont les engagements sont infinitésimaux par rapport aux 3milliards d’euros annoncés initialement». «Nous attendons toujours l’aide promise», a tonné un nouvelle fois le président turc.

Une situation que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lui-même actée en relevant que «la générosité n’était pas toujours proportionnelle à la richesse». «Le monde a une dette de gratitude à l’égard de tous les pays et de toutes les communautés qui accueillent un grand nombre de réfugiés», a-t-il souligné.

«Évacuer les terroristes»

Dans la salle des assemblées, des dents ont tout de même grincé lorsque Erdogan a invoqué «l’inaction des autres pays» pour justifier son offensive militaire controversée en territoire syrien. «Faute d’aide, nous avons bien été obligés de nous occuper de notre propre protection avec les opérations Bouclier de l’Euphrate et Rameau d’olivier pour évacuer les terroristes des YPG et du PKK qui se trouvaient dans la zone de sécurité que nous voulions créer», a expliqué le président turc. Une déclaration saluée par une bronca d’applaudissements parmi la délégation turque.

Le reste de la salle n’a pas réagi. Personne ne souhaite ouvrir ce débat-là. Les enjeux du premier Forum mondial visent à «trouver des solutions concrètes» qui dépassent la seule question des réfugiés. Il y a aussi le vœu que Genève puisse rester un haut lieu du multilatéralisme, d’autant que le diagnostic du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, est largement partagé: «Il n’y a pas de crise des réfugiés, mais une crise de la coopération internationale.»