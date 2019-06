Travail forcé: des firmes employaient les personnes placées

De nombreuses entreprises et organisations ont participé au travail forcé des personnes placées en Suisse, affirme le «SonntagsBlick», se référant à un rapport d'une commission d'experts indépendants. L'étude, qui doit être publiée lundi, montre comment psychiatres, prisons et maisons de correction ont coopéré avec des particuliers, des entreprises et les autorités. Le journal cite l'exemple de la prison fribourgeoise de Bellechasse.

L'établissement pénitentiaire a contraint les internés à travailler pour son propre compte ou pour des entreprises externes. Parmi ces dernières figuraient notamment le spécialiste de la transformation de la viande de la Migros Micarna, le fabricant de distributeurs automatiques Selecta ou encore l'entreprise fribourgeoise d'électronique Saia. Les personnes contraintes au travail forcé ne recevaient que de l'argent de poche comme rémunération de leur labeur.

La société Selecta a indiqué au journal qu'elle allait mener une enquête. Micarna affirme n'avoir jamais employé directement de travailleurs forcés, qui oeuvraient sous la direction et le contrôle de la prison dans la production de l'entreprise à Courtepin (FR).

Milliers d'enfants

Pour rappel, jusqu'en 1981, des mesures coercitives ont été ordonnées en Suisse. Des milliers d'enfants et d'adolescents ont été placés dans des foyers ou ont dû travailler dans des fermes. Beaucoup d'entre eux ont été maltraités et abusés sexuellement. Des personnes ont également été stérilisées de force pour des essais médicamenteux ou enfermées sans procès car leur mode de vie ne répondait pas aux attentes des autorités.

Elles peuvent désormais être dédommagées. Près de 9000 requêtes d'indemnisation d'anciens enfants placés sont parvenues à la Confédération. (ATS/nxp)