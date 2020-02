Trains supprimés entre Olten et Zurich

Un incendie survenu à Dietikon (ZH), à proximité immédiate des voies CFF, a perturbé le trafic ferroviaire mercredi matin entre Olten (SO) et Zurich. Plusieurs trains des grandes lignes et des liaisons RER ont été supprimés à l'heure de pointe.

Le feu a pris vers 3 heures pour des raisons inconnues dans une halle industrielle située non loin de la gare de Dietikon (ZH), indique à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale zurichoise. Plusieurs véhicules entreposés dans la halle ont brûlé. Le montant des dégâts est estimé à plusieurs centaines de milliers de francs.

Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé. Un train d'extinction des CFF a soutenu les efforts des pompiers. Un homme du feu a toutefois été blessé. En raison de l'incendie, deux des quatre voies de chemin de fer ont dû être fermées, précisent les CFF. Le trafic ferroviaire est progressivement est rentrée dans l'ordre à partir de 8 heures. (ats/nxp)