TGV à Vallorbe: confiance restaurée selon Berne

La confiance est «restaurée» entre les différents partenaires qui s'opposaient sur le dossier TGV via Vallorbe, affirme vendredi le Conseil fédéral. Une feuille de route a été élaborée et une convention sera bientôt signée.

Après des moins de tension à cause des changements annoncés par TGV Lyria pour sa liaison via Vallorbe, une table ronde qui s'est tenue jeudi a réussi à «renouer le dialogue», écrit le gouvernement.

«La réunion a permis de restaurer la confiance et de garantir la transparence pour l'avenir», selon le communiqué. Une feuille de route a listé les «objectifs» qui serviront de base pour «une convention» dont la signature interviendra «ces prochains mois».

Pour mémoire, la suppression d'une liaison TGV Paris-Lausanne via Vallorbe a suscité la colère côté vaudois et au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour la société Lyria, les liaisons entre la capitale française et la Suisse romande, notamment via Genève, allaient au contraire être développées.

Grandes lignes: les CFF et les BLS unis

Par ailleurs, les CFF et les BLS ont repris le dialogue sur leur future collaboration dans le trafic de grandes lignes. Les CFF demandent donc au Tribunal administratif fédéral de suspendre leur recours contre une décision de l'Office fédéral des transports sur le sujet.

En juillet 2018, les CFF avaient déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office fédéral des transports (OFT) d'attribuer deux lignes longue distance à l'entreprise BLS. Il s'agissait des concessions pour les lignes Bienne-Berne et Berne-Berthoud-Olten (BE).

Depuis quelques semaines, les deux entreprises s'entretiennent cependant à nouveau de façon constructive, afin de trouver une solution fondée sur un accord commun, indiquent vendredi les CFF dans un communiqué. Elles espèrent présenter une proposition de solution appropriée au troisième trimestre de cette année.

C'est pourquoi les CFF ont demandé la suspension de leur recours. La suspension d'une procédure en cours ne signifie toutefois que son interruption provisoire. (ats/nxp)