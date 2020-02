Des températures printanières en Suisse

En montagne comme en plaine, la météo de ce week-end fut printanière en Suisse. Certains endroits ont même connu des températures qui n'avaient plus été atteintes depuis près de 60 ans à la mi-février.

Meteonews a ainsi mesuré jusqu'à 21,2 degrés à Delémont. En altitude, le mercure a montré 18,4 degrés à Château-d'Oex (958 m), dans les Préalpes vaudoises et encore 18 degrés à Adelboden (1350 m), dans l'Oberland bernois. Il faut remonter aux années 60 pour retrouver de telles valeurs à cette date.

Mit 21.2 Grad wurde in #Delémont der bisherige Höchstwert verzeichnet, der gleichzeitig Stationsrekord für Februar ist. Auch in #ChâteaudOex und in #Adelboden gibt es neue #Rekorde, in Adelboden wurde der bisherige Rekord um mehr als 2 Grad überboten!https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs) pic.twitter.com/q2GDA5NX10