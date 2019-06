Tamy Glauser, la candidate cool sur la liste des Verts zurichois

C’est qui?



De ce côté-ci de la Sarine, son nom n’évoque pas grand-chose. Pourtant, sur la rive alémanique, Tamy Glauser est une star. Avec son air taquin et son look androgyne, elle fait régulièrement les choux gras de la press people, la plupart du temps au bras de sa compagne, l’ex-Miss Suisse Dominique Rinderknecht. Sa dernière frasque? La Zurichoise vient simplement d’annoncer qu’elle va briguer un poste au Conseil national, sous la bannière des Verts. Elle n’est pas en tête de liste, mais vu l’éveil des consciences niveau réchauffement climatique, elle a toutes ses chances.

Pourquoi on en parle?



Sa candidature n’est pas tout à fait comme les autres. D’abord, ce n’est pas tous les jours qu’un mannequin qui a défilé pour Vivienne Westwood ou Jean Paul Gaultier vise un siège au sein du Parlement; ensuite, elle n’a que 34 ans, mais a su, malgré son jeune âge, montrer le sérieux de ses engagements; par ailleurs, son parcours – une maman princesse aux origines nigérianes, un grand-père UDC, une jeunesse rock’n’roll à New York – intrigue et pourrait amener un peu de diversité sous la coupole. Enfin (surtout?), elle deviendrait la première personne ouvertement homosexuelle à siéger à Berne.

Ce qui la fait sortir de son lit



Tamy s'est déjà engagée contre les violences conjugales, en faveur du mariage pour tous, mais aussi pour les orangs-outans, en devenant marraine de l'association BOS, Borneo Orangutan Survival.

Qu’est-ce que les autres en disent?



Pour le Blick, en enrôlant Tamy Glauser, les Verts ont carrément réussi le plus gros coup politique de l’année. Le couple qu’elle forme avec Dominique – on les appelle d’ailleurs affectueusement Tamynique – figure parmi les plus célèbres et aimés du pays. Autant dire qu’outre les organisations de protection de l’environnement, celles qui défendent les droits de la communauté LGBT sont à fond derrière elle(s). Tamy für Präsidentin!

