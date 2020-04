Un syndrome potentiellement lié au Covid-19 frappe des enfants suisses

De jeunes patients suisses sont également frappés par un important syndrome inflammatoire qui pourrait être lié au coronavirus. «Nous avons observé deux cas très similaires à ceux rapportés au Royaume-Uni et en France», révèle Arnaud L’Huillier, chef de clinique à l’Unité d’infectiologie pédiatrique des HUG. Le canton de Vaud est lui aussi confronté au problème depuis mercredi. Responsable de l’Unité d’infectiologie pédiatrique du CHUV, Sandra Asner rapporte deux cas.

La Suisse rejoint donc le Royaume-Uni et la France, où les autorités se disent très préoccupées par une hausse inattendue, au cours des quelques dernières semaines, du nombre d’enfants hospitalisés pour des maladies inflammatoires potentiellement liées au Covid-19. L’Espagne et l’Italie connaissent également des cas similaires.

Des maux multiples

Les maux rapportés sont multiples. Il s’agit notamment de fièvre, d’une inflammation cardiaque ou de douleurs abdominales. En France et au Royaume-Uni, les spécialistes estiment que les symptômes se rapprochent du syndrome du choc toxique ou d’une forme atypique du syndrome de Kawasaki, deux maladies rares. Un lien de causalité avec le Covid-19 n’a pour l’heure pas été établi.

Aux HUG, ce sont deux préadolescents qui ont présenté ces symptômes. Ils avaient notamment des douleurs abdominales. «Leur situation a évolué de manière positive. Ils vont bien», rassure Arnaud L’Huillier. Selon ce dernier, il «serait naïf de penser qu’il n’y a aucun rapport avec l’épidémie de Covid-19». Les jeunes patients ont été testés négativement à la maladie, mais leurs examens sanguins ont montré qu’ils avaient été exposés récemment. «Nous ne savons pas si ces symptômes sont directement liés au Covid-19 ou s’il s’agit d’une réaction inflammatoire qui survient après une infection.»

Les cas graves sont rares

Depuis le début de l’épidémie, les cas graves de Covid-19 chez les plus jeunes sont rares. Les enfants développent en général peu de symptômes et seraient très peu vecteurs de la maladie. Ce qui a poussé le Conseil fédéral à rouvrir les écoles obligatoires le 11 mai. «Les enfants que nous avons traités présentaient certes des symptômes plus sévères que ce que nous avons connu jusqu’à présent, mais leur situation a bien évolué. Et les cas restent très rares», relativise Arnaud L’Huillier.

Le Royaume-Uni a annoncé une vingtaine de cas touchant des enfants hospitalisés dans un état grave. Un certain nombre – pas communiqué – avait été testé positif au Covid-19. Le ministre de la Santé a informé que des recherches étaient en cours pour déterminer s’il existait un lien de causalité avec le Covid-19.

La France en alerte

En France, le ministre de la Santé a dit, mercredi, prendre «très au sérieux» l’alerte lancée notamment par cinq services de réanimation pédiatrique d’Île-de-France, où une vingtaine d’enfants, principalement âgés de 8 à 15 ans, sont concernés par les symptômes, selon «Le Monde». Une majorité des cas français est porteuse du SARS-CoV-2. Aucun décès n’a été signalé.

Interrogé sur ce développement sanitaire en Suisse, Daniel Koch, délégué au Covid-19, s’est montré peu disert, mercredi, en conférence de presse. «Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir de quoi il s’agit et comment ça va évoluer. Mais cela reste rare. Les cliniques géreront ces cas comme des maladies rares.»