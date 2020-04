Swiss Press Awards: sept projets romands en lice

Le journalisme romand est bien représenté dans les nominations aux Swiss Press Awards 2020, qui seront annoncés le 29 avril prochain. Pour la première fois, la Fondation Reinhardt von Graffenried récompensera un ou une journaliste suisse de l'année, sur le modèle du photographe suisse de l'année.

Sept projets romands, cinq alémaniques, et trois tessinois sont en lice dans cinq catégories pour l'édition 2020, a annoncé vendredi la fondation qui honore depuis plus de 30 ans les professionnels des médias en Suisse.

Here they are: the nominees for the Swiss Press Award 20 https://t.co/hAslE06BoY pic.twitter.com/Gn8Kc3IQjW — Swiss Press Award (@SwissPressAward) April 17, 2020

La catégorie «vidéo» récompensera dans tous les cas une réalisation romande. Elle se résumera même à une compétition interne à la RTS, les trois projets nominés en étant issus.

Le dernier venu, Heidi.news.

Le jury se déterminera entre un reportage de Temps Présent signé Isabelle Ducret («Made in Ethiopia»), une web-série intitulée «La Suisse sous couverture» et consacrée aux activités d'espionnage sur sol helvétique (due à Mehdi Atmani et Alexandre Bugnon) et le projet «Moudon: objectif 50%», du duo de Mise au point Cécile Durring & Jérôme Galichet, réalisé à l'occasion des dernières élections fédérales.

La RTS récolte aussi des nominations dans les catégories «local» (avec l'enquête de François Ruchti sur Mise au point consacrée aux safaris de chasse en Valais), ainsi que dans la catégorie «audio», avec un reportage sur l'épidémie d'ebola signé Cédric Guignon et Joëlle Cachin.

Dans la catégorie online, c'est le projet de data-journalisme de 24 Heures (Tamedia) «La Suisse et son territoire» qui est nominé côté romand. Il est l'oeuvre de Duc-Quang Nguyen et Mathieu Rudaz.

Enfin, dans la catégorie «texte», la nomination francophone est due au dernier venu dans le paysage romand, Heidi.news. C'est le reportage au long cours intitulé «La révolution des toilettes», signé Arnaud Robert, qui peut prétendre à la victoire.

Sans cérémonie, coronavirus oblige

Les gagnants de chaque catégorie remporteront 15'000 francs chacun, sauf les lauréats du journaliste suisse de l'année et du photographe suisse de l'année, dont les prix sont dotés de 25'000 francs chacun. A noter que les noms des gagnants dans les différentes catégories photos ont été annoncés le 3 avril dernier, à l'exception de celui du photographe suisse de l'année.

Coronavirus oblige, la traditionnelle cérémonie de remise des prix à l'hôtel Bellevue à Berne a dû être annulée. Cela n'empêchera pas les organisateurs de dévoiler, comme lors des cinq dernières éditions, une chanson composée tout spécialement pour les journalistes suisses. Cette «Swiss Press Song» sera cette année signée par le Lausannois Pat Burgener, qui interprétera son oeuvre intitulée «Allons danser» pour la première fois en ligne le 29 avril. (ats/nxp)