Une Suissesse enceinte de huit mois est bloquée à New York

Dans l’écran rectangulaire du téléphone, la lumière blanche du matin filtre entre les stores. Dans le monde entier, chacun s’habitue peu à peu à interagir avec son interlocuteur dans des ambiances de contre-jour, avec en fond des scènes du quotidien. Chez Alexandra, Lausannoise installée depuis six ans à New York, on entrevoit une porte qui s’ouvre doucement, puis une petite main qui dépasse timidement. «Il est où papa?» demande un garçonnet du haut de ses 4 ans et demi. Alexandra s’excuse pour l’interruption, un sourire aux lèvres. «Il suit un cours sur son iPad, explique-t-elle. Ça maintient un lien avec ses copains de classe. Le plus dur dans cette situation, c’est de couper ses enfants de toute forme de socialisation.»

New York compte plus de 12'000 cas de coronavirus, soit un tiers des cas aux États-Unis. «Cela doit être l’un des pires endroits où se trouver en ce moment, explique l’expatriée vaudoise. La ville est ultradense. Surtout, les autorités ont été très lentes à réagir.» Il aura fallu attendre le dimanche 22 mars pour que le gouverneur limite l’activité aux entreprises jugées essentielles et intime à la population l’ordre de rester confinée, même si ceux qui sortent ne s’exposent à aucune sanction pour le moment.

«Nous nous sommes mis en autoconfinement», explique la trentenaire. Alexandra travaille dans la tech, avec un succès certain: elle a créé deux entreprises, dont l’une a été rachetée par la start-up montante de la Silicon Valley, Houzz. Le télétravail n’est pas un problème. Mais en plus de son petit garçon, la Lausannoise est aussi mère d’une fille de 20 mois et, surtout, elle est enceinte de huit mois et demi. Avec le coronavirus, l’angoisse est venue accompagner cette fin de grossesse. «Je veux accoucher chez moi, à Lausanne», lâche-t-elle. Et l’entrepreneuse de faire un calcul rapide: «À New York, les experts prédisent le pic de l’épidémie dans six semaines, soit exactement le moment où je dois accoucher. Même si la situation n’est de loin pas idéale en Suisse en ce moment, il faut que je rentre. Avec un peu de chance, la situation sera moins aiguë qu’ici à ce moment-là.»

Bloqués

La famille a donc décidé de faire ses valises. Mais trop tard. Le temps de concrétiser ce vœu de retour, la Suisse a fermé ses frontières. Et la Vaudoise de se retrouver face à un mur administratif: son mari est israélo-irlandais, et ses enfants, nés sur le sol américain, ne possèdent pas le passeport suisse. Face à la complexité de la configuration familiale et celle des méandres consulaires, Alexandra avait repoussé les démarches. Un détail en temps normal, qui s’est transformé en énorme obstacle avec la pandémie. «Votre mariage n’est pas enregistré en Suisse et vos enfants non plus car vous n’avez pas soumis les documents nécessaires, peut-on lire dans la réponse du consulat. Notez cependant que vous, vous avez le droit de rentrer en Suisse.» Alexandra est consternée. «Sans mon mari et mes enfants, qui sont tout petits, cette réponse signifie que non, je ne peux pas rentrer chez moi!» s’indigne-t-elle, impuissante.

La Suisse n’a-t-elle pas prévu une clause de regroupement familial? C’est le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui est responsable de la question. «Trouver une compagnie aérienne qui transportera une femme à un stade avancé de sa grossesse dans les circonstances actuelles, avec des plans de vol sévèrement restreints, semble très difficile», souligne en préambule son porte-parole Reto Kormann. Les enfants biologiques, qu’ils détiennent un passeport ou non, devraient pouvoir rentrer en Suisse avec leur mère, estime le SEM. Mais pour le mari, la porte est fermée car le mariage n’y a pas été enregistré.

«Home Sweet Home»

Alexandra a peur de la solitude à laquelle il faudrait faire face dans un hôpital new-yorkais bondé, sans son mari à ses côtés. «Ici, ils ne laissent plus les pères assister à l’accouchement. Je comprends les raisons qui les poussent à prendre une telle mesure mais mon Dieu… heureusement que c’est ma troisième grossesse. J’ai entendu qu’au CHUV, ils laissaient les pères rester deux heures après l’accouchement. C’est déjà ça.»

La jeune maman porte les mains à son visage, unique signe de nervosité qu’elle laisse échapper. Alexandra ne semble pas être du genre à céder à la panique, préférant suivre la voie rationnelle. Mais l’incertitude n’est guère rassurante. «C’est ça le plus dur. Ne pas savoir quand je reverrai mes parents, mes frères… commente-t-elle. Je ne me serais jamais imaginé penser cela, mais c’est dans ces moments de crise que l’on réalise à quel point on a besoin de se retrouver chez soi. Chez moi, c’est à Lausanne, auprès de ma famille. La Suisse est ma maison et je ne sais pas quand je pourrai y retourner. C’est surtout cela qui m’angoisse.»