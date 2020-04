La Suisse veut son appli qui trace les malades du coronavirus

De nombreux pays ont déjà activé, chez eux, des moyens technologiques pour tracer les malades du coronavirus. Certains sont plus liberticides que d’autres (lire en pied d'article). La Suisse, elle, est en train de créer son propre système. Une application pour téléphone multifonction sera disponible dans les prochains jours. Le Conseil fédéral l’a annoncé, jeudi dernier.

Cet outil s’inscrit dans la stratégie nationale de déconfinement qui débutera le 27 avril. Le gouvernement a rappelé que la réouverture de la société s’accompagnera d’un traçage systématique des chaînes de transmission du virus. «Pour ce faire, il est prévu de renforcer les dépistages, d’élaborer une stratégie de suivi des contacts et de développer une application qui permettra de savoir si quelqu’un a été en contact avec une personne infectée.» Présentation de ce projet ultrasensible qui touche à la sphère privée.

Ce sont l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et sa consœur de Zurich (ETHZ) qui ont fait une proposition technologique aux autorités. Le vice-président pour les systèmes d’information de l’EPFL Edouard Bugnion est le coordinateur des travaux dirigés par les professeurs Carmela Troncoso (pour le volet informatique) et Marcel Salathé (pour le volet épidémiologique). Le nom de ce projet scientifique est Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (D3PT). Le numéro deux de la Haute école lémanique explique qu’une équipe de 100 personnes travaille nuit et jour depuis un mois sur le concept.

Cette application pour la Suisse ressemblera à n’importe quelle autre, déjà disponible sur un smartphone. Elle se présentera sous la même forme que «Angry Birds» ou «TikTok» et autres produits sur les plates-formes Apple Store et Google Play Store. L’app sera téléchargeable gratuitement. Elle fonctionnera grâce au système d’exploitation Android de Google et IOS d’Apple. «La collaboration internationale avec ces deux entreprises est importante», souligne Edouard Bugnion qui se veut rassurant. Les deux géants du web, selon lui, se sont engagés à respecter les règles du respect de la sphère privée et des compétences nationales.

Quel est le but de cette application Covid? «Briser la chaîne de transmission du virus», répond le professeur en informatique. L’idée est de trouver les nouveaux cas d’infection, pour les isoler et les empêcher d’infecter un tiers.

Comment y arriver? «Prenons le cas de trois personnes en bonne santé qui ne se connaissent pas et qui téléchargent l’application», répond Edouard Bugnion. Les individus se rendent à leur travail et se croisent dans le train Lausanne-Berne. Durant le trajet, ils sont assis dans le même espace et ne peuvent respecter les distances sociales. Le contact est assez long (environ 15 minutes) et assez proche (à moins de deux mètres) pour générer un risque de contagion. Les téléphones enregistrent la rencontre. Ils communiquent entre eux via Bluetooth.

Le lendemain, un des trois individus est testé positif au coronavirus. Il accepte de diffuser anonymement cette information sur le réseau de l’application. Seuls les téléphones de tous ceux qui ont récemment approché de près le malade vont réagir. Les deux personnes dans le train Lausanne-Berne reçoivent donc un message d’alerte les invitant à contacter d’urgence une ligne téléphonique, afin de déterminer le risque et les mesures à prendre.

Prendre la contamination de vitesse

La rapidité est un gage de réussite. Pour bien comprendre cet aspect, il faut rappeler la particularité du coronavirus. D’une part, le malade est contagieux jusqu’à trois jours avant la manifestation des symptômes. Il peut ainsi fréquenter son entourage sans savoir qu’il est atteint par le virus. D’autre part, la personne infectée met quelques jours pour être contagieuse. Cette équation signifie que dans le train Lausanne-Berne, notre malade (qui ne le sait pas encore) peut avoir déjà contaminé les deux autres (à leur insu). Ces derniers sont alors infectés, mais pas encore contagieux, lorsqu’ils reçoivent le message d’alerte. Le but est d’agir vite pour les mettre en quarantaine.

L’application D3PT suscite un échange d’informations. De quel type? Y a-t-il une menace sur la sphère privée? «Le système est conçu de manière décentralisée, afin de respecter le plus possible la sphère privée de tous, répond Edouard Bugnion. Le système est anonyme. Celui qui télécharge n’introduit aucune donnée personnelle.»

Certes les téléphones se parlent, mais ils n’échangent pas l’identité de leur propriétaire. Les appareils communiquent grâce à des clés cryptées, qui s’effacent après 24 heures et sont remplacées. Durant cette journée, les codes changent toutes les 15 minutes. C’est cette séquence éphémère et cryptée qui permet de relier un malade avec les personnes qu’il a croisées dans les derniers jours.

L’outil est à disposition du citoyen qui est libre de l’utiliser. L’EPFL insiste sur le caractère volontaire du système, autre garantie du respect de la sphère privée. «Tout se base sur la responsabilité individuelle», détaille le numéro deux de la Haute école qui a vécu et travaillé 18 ans dans la Silicon Valley en Californie. Il n’y a pas que le téléchargement qui est volontaire. Le titulaire peut désactiver l’application et la réactiver quand il le désire. C’est également lui qui décide s’il accepte de recevoir, ou de donner, des informations.

«La seule démarche nécessaire sur le téléphone est l’activation de la fonction Bluetooth», dit Edouard Bugnion qui précise que cette norme de communication est moins intrusive que la géolocalisation (lire encadré).

Techniquement, l’application est presque terminée. Politiquement, il y a encore quelques étapes à franchir. Le président de l’EPFL Martin Vetterli a déjà présenté le fonctionnement de D3PT à Berne. Difficile de savoir ce qu’en a pensé le Conseil fédéral. «Il se prononcera le moment venu sur l’emploi d’une telle application», répond Yann Hulmann, communicant à l’Office fédéral de la santé publique.

Les défenseurs des libertés individuelles sont moins réservés. La Commission nationale d’éthique a déjà émis un préavis favorable. Tout comme le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Sa porte-parole, Silvia Böhlen Chiofalo, explique que ses services sont consultés à chaque nouvelle étape de l’évolution de D3PT. «Le développement va dans le sens du respect de la sphère privée». La communicante ajoute que l’Office fédéral de la statistique «serait» le centre de données du projet. L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication développera, abritera et entretiendra l’infrastructure nécessaire.

Au cœur d’une stratégie globale

Tous ces spécialistes soulignent que cette app doit s’inscrire dans une stratégie globale de déconfinement. C’est un moyen, parmi d’autres, pour accompagner la réouverture de l’économie, des rapports sociaux. Pour cela, il faut aussi des masques de protection respiratoire, des tests de dépistage. Une fois isolé, le citoyen malade doit pouvoir bénéficier d’un salaire minimum garanti, de soins médicaux gratuits.

«L’application doit s’insérer dans un contexte global de protection médicale et sociale. Plus le système est solide, plus l’application se justifie», explique Samia Hurst, professeure à l’Université de Genève et membre de la Commission nationale d’éthique.

Il faut aussi du personnel pour assurer ce traçage. La technologie ne remplace pas l’humain. Chaque dossier positif doit être analysé. Il faut retrouver les personnes qui ont été en contact, croiser toutes les données. Le Conseil fédéral l’a rappelé, jeudi dernier. «Dès que le nombre de cas en Suisse aura suffisamment diminué, les Cantons recommenceront à tracer systématiquement les chaînes de transmission.»

Contactées, les autorités cantonales ne semblent pas toutes prêtes à relever ce défi. Certaines avouent ne pas en avoir les moyens. L’inquiétude et l’impréparation semblent plus importantes en Suisse alémanique.

L’app D3PT, la panacée? En Autriche, la Croix-Rouge propose un procédé semblable depuis plusieurs semaines. Mercredi dernier, la télévision nationale dénonçait le manque de fiabilité du système qui procurait un «faux sentiment de sécurité». Par ailleurs, tout le monde ne possède pas de smartphone. Or des études montrent qu’une large majorité de la population doit télécharger l’application pour qu’elle soit efficace. Le grand défi de ce type d’application est donc de convaincre le citoyen. La Suisse fera-t-elle mieux que l’Autriche?

Le reste du monde active trois sortes de pistage

Alors que la plupart des membres de l’Union européenne cherchent à mettre au point des solutions de traçage numérique pour lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs pays ont déjà franchi le cap. Géolocalisation ou Bluetooth, les technologies sont nombreuses, mais pas toujours très respectueuses des libertés individuelles. L’objectif affiché par tous les États est de protéger la population. Si certains jouent la carte de la prévention, d’autres misent en revanche sur la peur et la répression. Tour d’horizon des outils en circulation ou en passe de l’être.

Les moins intrusifs

France

Nom de code: StopCovid. Comme l’a confirmé Emmanuel Macron lundi, le gouvernement travaille à l’élaboration d’une application de «tracking» en vue du déconfinement. Ce système de suivi de contacts doit permettre «sur la base du volontariat et de l’anonymat» de retracer l’historique d’un patient et d’identifier toutes les personnes qu’il a pu croiser, grâce à la technologie Bluetooth, pour les prévenir. La géolocalisation «qui poserait des problèmes majeurs de sécurité et de respect de la vie privée», selon Bruxelles, a été écartée. StopCovid s’inspire du logiciel TraceTogether conçue à Singapour. Mais pour que la méthode fonctionne, relève une étude de l’Université d’Oxford, il faudra que 60% de la population au minimum s’en serve. À Singapour, où seuls 12% des habitants l’ont adoptée, les autorités ont dû se résoudre à imposer un confinement total début avril pour faire face à une seconde vague de contaminations.

Allemagne

Le pays de Goethe, qui participe au développement de StopCovid, a une longueur d’avance en matière de «tracking». Les autorités ont lancé le 7 avril une application baptisée Corona-Datenspende qui s’appuie sur les données de santé des utilisateurs de montres et bracelets connectés. Le but étant d’établir une cartographie de la propagation du virus à partir d’indications géographiques et biologiques telles que le code postal, la température corporelle ou le pouls des individus pour améliorer la politique de prévention. Les données sont transmises anonymement à l’Institut de santé publique Robert Koch et le consentement de l’usager est de rigueur.

Italie

En Lombardie, le gouvernement qui a eu toutes les peines à faire respecter les consignes du confinement a passé un accord avec les opérateurs téléphoniques pour surveiller les données de géolocalisation des mobiles afin de vérifier que les personnes contaminées se soumettent à la quarantaine. C’est ainsi que le vice-président de la région, Fabrizio Sala, a pu affirmer dans le «Corriere della Sera» du 20 mars que «seuls 40% des habitants étaient restés chez eux». Techniquement, explique le français Orange qui a pu déterminer que 1,2 million de Franciliens avaient fui la capitale avant la mise sous cloche, il suffit d’observer les connexions des smartphones aux antennes relais disséminées sur le territoire.

Donnant-donnant

Liechtenstein

Pas de traçage via les portables, mais un bracelet biométrique. La principauté envisage d’équiper tous ses citoyens de ce dispositif à l’automne pour suivre l’émergence de cas potentiels de Covid-19 en temps réel, a confirmé cette semaine Mauro Pedrazzini, ministre des Affaires sociales du Liechtenstein, au «Financial Times». Les données telles que la température, la respiration et la fréquence cardiaque seront transmises à un laboratoire en Suisse pour analyse. Quelque 2000 personnes participent déjà à l’étude clinique. Le gouvernement s’est engagé à protéger les informations et à ne les utiliser qu’avec un accord formel.

Corée du Sud

Séoul a couplé une politique de dépistage massif à un dispositif de suivi des malades, ce qui lui a permis d’éviter le confinement généralisé. Dès qu’un individu est déclaré positif, les autorités retracent ses itinéraires grâce aux données de son portable, de sa carte de crédit et des caméras de surveillance. Les personnes croisées sont alors alertées via l’application Corona 100 et invitées à se faire tester. D’un clic, il est possible d’afficher le parcours du porteur de virus, sont aussi indiqués son âge et son sexe. Suite à un certain nombre de dérapages, des améliorations ont été apportées pour protéger l’anonymat des malades.

Les plus liberticides

Chine

Pas d’appli, pas de sortie. En Chine, tout déplacement est désormais conditionné à l’attribution d’un QR code associé à une couleur en fonction de son risque de contagiosité. Le mode de calcul de l’application Alipay Health Code prend en compte les données de géolocalisation pour déterminer si l’utilisateur a côtoyé des malades ou voyagé dans des zones à risque. Si le précieux sésame est vert, pas de souci, l’accès aux magasins, aux bureaux, aux restaurants ou au métro est autorisé. S’il vire au jaune ou au rouge, on n’entre pas. La quarantaine de 7 ou 14 jours guette quand ce n’est pas un placement d’office à l’isolement.

Taïwan

Échaudé par l’épidémie de Sras en 2003, l’État insulaire qui n’a enregistré que six décès liés au Covid-19 a très rapidement mis en place une véritable «barrière électronique» pour contrôler le respect des quarantaines. Le signal téléphonique des personnes contaminées est étroitement surveillé pour s’assurer que l’appareil ne quitte pas le domicile et qu’il n’est jamais éteint. En cas d’infraction, les autorités sont immédiatement prévenues et peuvent ordonner une intervention de police dans les 15 minutes.

Pologne

Pour s’assurer du respect du confinement, les autorités ont déployé une application de reconnaissance faciale nommée «La quarantaine à domicile» qui contraint les citoyens contaminés, ou de retour de l’étranger, à se prendre en photo plusieurs fois par jour de façon à prouver qu’ils sont bien chez eux. Si l’utilisateur n’envoie pas son selfie dans les 20 minutes, les forces de l’ordre sont alertées. L’amende encourue peut aller jusqu’à 1000 francs. Ceux qui refusent de se plier à ce dispositif doivent s’attendre à des visites inopinées de la police.

Israël

Pour endiguer l’épidémie, le gouvernement israélien a autorisé le Shin Bet, le service de sécurité intérieure en charge de la lutte antiterroriste, à exploiter «la surveillance de masse». Concrètement, le Shin Bet peut géolocaliser et intercepter les personnes contaminées grâce à leur téléphone, leur carte bancaire ou les caméras de surveillance. L’agence de renseignement peut aussi identifier les citoyens qui ont été en contact avec des porteurs du virus et leur signaler qu’ils doivent immédiatement se placer en isolement ou se soumettre à un test.

Yannick Van Der Schueren