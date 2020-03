La Suisse teste-t-elle vraiment assez?

Au premier abord, les chiffres sont impressionnants. Au 29 mars, la Suisse avait déjà effectué plus de 110’000 analyses pour détecter des infections au Sars-CoV-2. «Nous sommes l’un des deux ou trois pays qui avons le plus effectué de tests au monde, a assuré vendredi le conseiller fédéral Alain Berset. «Nous faisons autant de tests que nous pouvons», a-t-il ajouté.

Effectivement, avec plus 10’000 tests par million habitants, la Suisse n’est devancée que par la Norvège. Même la Corée du Sud, qui est souvent citée en exemple pour une politique très extensive en matière de tests, en a effectué moins.

Seulement voilà, ces chiffres sont trompeurs. Dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, ce n'est pas seulement la quantité de tests qui joue un rôle. Encore plus crucial est avec quelle vitesse un gouvernement est en mesure de déployer ces tests.

Alors que la Corée du Sud a réagi très rapidement, en effectuant des tests à très large échelle dès le début de l’épidémie, la Confédération et les Cantons n’ont fait monter en puissance leur capacité de tests que de façon graduelle.

Durant les premières semaines de février, la Corée du Sud avait déjà testé quelque 10’000 personnes pour le nouveau coronavirus. Il s'agissait essentiellement de femmes et d’hommes d’affaires de retour de la région de Hubei en Chine, où avait débuté l'épidémie fin décembre. Presque tous avaient été déclarés négatifs, mais il s'agissait pour les autorités de détecter le plus grand nombre de cas possible, et de les isoler le cas échéant.

À la fin du mois de février, alors qu’elle faisaient subitement face à un foyer particulièrement important parmi les membres d’une secte au sud-est de Séoul, les autorités étaient prêtes à ce scénario. Car en janvier déjà, elles avaient encouragé quatre industriels locaux à produire des tests à large échelle. Si bien que la Corée du Sud a rapidement été en mesure de tester 10’000 puis 20’0000 personnes par jour. Depuis, les industriels du pays produisent 100’0000 tests par jour et exportent dans une trentaine de pays.

À la même période, la Suisse annonçait avoir «triplé sa capacité d’analyse»... pour atteindre 1000 tests par jour.

L’un des éléments centraux dans la stratégie sud-coréenne a été de pouvoir tester également des personnes hors des groupes à risque, ne présentant pas forcément des symptômes très aigus. Les autorités sud-coréennes ont ainsi mis sur pied une cinquantaine de centres de test drive-in à travers tout le pays. Les tests étaient faciles d’accès et d'un coût raisonnable.

Le 6 mars, la Corée du Sud a ainsi effectué un maximum de 18’199 tests en un jour, selon la KCDC, l’autorité de contrôle et de prévention des maladies. En Suisse, la capacité maximale ce même jour plafonnait à quelque 1000 analyses quotidiennes.

Le 19 mars, un groupe de treize épidémiologistes et virologistes suisses de renom a tiré la sonnette d'alarme. Parmi eux se trouvaient des experts comme Marcel Salathé de l'EPFL, Christian Althaus de l'Université de Berne et Richard Neher du Biozentrum de l'Université de Bâle. «La stratégie de dépistage en Suisse doit être renforcée de toute urgence», ont-ils écrit dans la revue Swiss Medical Weekly. Les coûts peuvent être élevés à court terme. À long terme, cependant, le prix est beaucoup moins élevé que de paralyser des pans entiers de la vie économique si l'épidémie n'est pas maîtrisée. «On ne peut pas combattre un feu à l'aveugle», écrivent les chercheurs.

Une comparaison avec la Corée du Sud montre ce que cela signifie en pratique. Grâce à leur réactivité, les autorités sud-coréennes sont parvenue à infléchir la courbe de l’épidémie, sans jamais avoir à prononcer des mesures de confinement général. Un succès internationalement reconnu, même si le risque subsiste que d’autres foyers ressurgissent et que l’épidémie devienne incontrôlable.

Se trouvant entourés de deux foyers épidémiques importants, en Lombardie et en Alsace, les Cantons et la Confédération ont très rapidement abandonné le contact-tracing. Le manque de réactifs pour initier les tests PCR dans les laboratoires, ainsi que la pénurie de kits de prélèvement naso-pharyngé étaient également un facteur limitant.

À Genève, le manque de réactif a par exemple conduit à une diminution par quatre du nombre de tests effectués quotidiennement entre les 17 et le 22 mars, avant de remonter quelque peu ces derniers jours.

Le nombre de tests effectués à Genève a chuté ces derniers jours, selon le décompte officiel du Canton.

Face à cette pénurie matérielle, l’Office fédéral de la santé publique a recommandé aux Cantons depuis le 15 mars de ne tester plus que les personnes à risque ou celles qui sont en contact étroit avec des personnes à risque, comme les membres du personnel soignant. Les autres sont priés de se mettre en auto-isolement s’ils se sentent malades.

Avec un tel régime de tests, il n'est guère possible de contenir les foyers d'infection. Elle présente également un deuxième inconvénient: le chiffre noir, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées ne présentant que peu ou pas de symptômes, reste inconnu. Une étude prépubliée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine mise à jour le 29 mars tente d’estimer cette proportion de la population.

Selon cette étude, seule la moitié, ou peut-être même seulement le cinquième des infections par le Sars-CoV-2 auraient été détectées en Suisse. Cela porterait le nombre de personnes touchées directement dans le pays à 30’000 ou peut-être même 75’000 au lieu des quelque 15’000 testés positif au 29 mars.

Dans les pays qui ont rapidement testé à très grande échelle, comme la Corée du Sud ou l’Allemagne, ce chiffre noir serait nettement plus petit: le nombre de cas réel ne serait au maximum que le double. Ailleurs, en Italie, en France ou en Espagne en revanche, le nombre total d’infections serait dix ou vingt fois plus élevé que les cas détectés.

Les tests sérologiques qui devraient démarrer ces prochains jours permettront d’évaluer le niveau d’infection dans la population générale.

Contrairement aux tests effectués actuellement, qui nécessitent un frottis assez désagréable tout au fond du nasopharynx, avec des risques de projection sur le soignant ou la soignante qui le pratique, les tests sérologiques ne nécessitent qu’une simple prise de sang, voire qu’une petite goutte de sang.

Pour faire simple, on regarde si la personne a développé des anticorps contre le virus Sars-CoV-2. Ces derniers circulent dans le sang pendant des mois, voire des années, rendant la personne immunisée contre une réinfection. Ces tests sont aussi plus rapides (moins d’une heures contre près de 4 heures) et moins coûteux (45 à 50 francs contre 180 francs).

Plusieurs hôpitaux suisses travaillent déjà à un déploiement rapide de ce test. Zurich, Lausanne et Genève sont les plus avancés. Le professeur Laurent Kaiser, qui dirige le Service des maladies infectieuses des HUG à Genève, estime que des tests de masse, avec jusqu’à 2000 analyses quotidiennes, seront possibles dans une dizaine de jours. «Le facteur limitant ne sera pas la capacité du laboratoire, mais la logistique pour récolter les prélèvements de sang.»

À Lausanne également, il sera possible dans une dizaine de jours d’effectuer 1000 à 2000 tests quotidiens, assure le professeur Gilbert Greub, infectiologue et directeur des laboratoires de microbiologie diagnostique au CHUV à Lausanne.

Selon lui, ces tests permettront non seulement de connaître ce qu’on appelle la «séroprévalence», en identifiant la proportion de la population qui a été exposée au virus, mais améliorera aussi la prise en charge clinique. «La présence d’anticorps après 7 à 10 jours de symptômes peut s’avérer un indicateur de bon pronostic, comme démontré lors des épidémies précédentes de SARS en 2003 et de MERS en 2012», précise le professeur Greub.

Les données de séroprévalence, elles, seront essentielles pour déterminer le moment où les mesures de confinement pourront être relâchées. Ensuite, il faudra – comme le fait la Corée du Sud avec succès jusque-là – identifier et isoler chaque nouvelle personne infectée.

En Corée du Sud, les contacts étroits et les personnes présentant des symptômes minimes sont mis en quarantaine pendant deux semaines.

Une équipe de surveillance locale appelle deux fois par jour pour s'assurer que les personnes mises en quarantaine restent chez elles et pour s'informer des symptômes. Les contrevenants à la quarantaine s'exposent à des amendes pouvant atteindre 3 millions de wons (2300 francs). Un projet de loi en discussion prévoit carrément d’élever ce seuil à 10 millions de wons (7800 francs) et l'amende peut aller jusqu'à un an de prison.