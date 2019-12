Valais central: un géant de l'énergie voit le jour

Les deux principaux acteurs énergétiques valaisans ont choisi de fusionner. Sion-Région SA (esr) et Sierre-Energie SA (Siesa) ne forment désormais plus qu’une société baptisée Oiken. L’entité produit près du tiers de l’énergie cantonale avec 790 GWh par an.

Quelque 26 communes de plaine, de montagne ou situées sur les coteaux du Valais central sont désormais actionnaires de la nouvelle société. De Salquenen à Vétroz, toutes les assemblées primaires ou conseils généraux ont validé ce mariage, en décembre 2018.

La nouvelle entité pourra s’appuyer sur environ 470 collaborateurs. Aucun employé n’a été licencié. Le siège social de la nouvelle société est situé à Sion, l’administration et l’exploitation à Sierre.

Stabiliser le marché

«Le but de cette fusion n’est pas de faire des économies», a assuré lors d’une conférence de presse mercredi Philippe Varone, le président du Conseil d’administration d’Oiken. «De plus, aucune pression économique ne nous a obligés à passer à l’acte.

Nous voulons plutôt stabiliser le marché en anticipant sa future libéralisation et en tenant compte de la transition énergétique et des nouvelles règles qu’elle impose», a-t-il dit. «L’innovation et la durabilité sont les moteurs de notre volonté de changement», a ajouté le président de la ville de Sion.

Projet de chauffage à distance

«Par cette fusion, nous voulons créer une plus-value économique à long terme pour l’ensemble de notre région, en conservant une capacité décisionnelle dans notre canton», insiste pour sa part Pierre Berthod, le président de la ville de Sierre et no 2 du conseil d’administration de la nouvelle société.

Oiken regroupe désormais un tiers de la production d’énergie créée en Valais, soit 790 GWh par an. La société compte quelque 150'000 clients dans des domaines comme l’eau, le gaz, la chaleur, l’électricité et le multimédia. L’un des prochains grands défis de la firme sera la mise en service d’un chauffage à distance à Sion, ainsi que la planification et la gestion des pics de consommations électriques.

Du grec ancien

Le nom d’Oiken est le fruit de la contraction de deux termes de grec ancien, «Oîkos» et «en». Le premier peut se traduire par habitat, foyer ou milieu naturel. Le second renvoie au caractère, à la force en mouvement. (ats/nxp)