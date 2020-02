Le Théâtre du Jorat à nouveau soutenu

Le canton de Vaud et la commune de Jorat-Mézières ont décidé de renouveler pour la troisième fois leur soutien au Théâtre du Jorat. La Grange Sublime accueille une quinzaine de spectacles par an dans une salle de mille places entièrement en bois.

Les partenaires ont signé jeudi une nouvelle convention de trois ans pour les années 2020 à 2022. Elle prévoit un soutien annuel de 540'000 francs pour le canton et 45'000 francs pour la commune, montants similaires au précédent soutien, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Les nouveaux moyens financiers alloués permettront «à cette institution culturelle unique de continuer à accueillir des productions de haut niveau artistique relevant de divers registres (théâtre, danse, opéra, humour, arts circassiens, musique actuelle, musique classique ou encore chanson)», expliquent les deux parties.

Cela permettra aussi d'inviter dans son programme des institutions et des compagnies vaudoises, de valoriser son écrin en tant que patrimoine culturel et de développer des actions de médiation culturelle autant pour les jeunes, les scolaires que le public non averti. Ces objectifs sont à mettre en parallèle avec le souhait de maintenir des prix abordables afin d'assurer une accessibilité à un large public, souligne le communiqué.

Le Théâtre du Jorat a été créé en 1908 par le dramaturge René Morax. La scène fait la part belle aux créations vaudoises et romandes. (ats/nxp)