Succession de Quattro: une liste crée la surprise

A l'issue du dépôt des listes lundi, cinq listes ont été déposées pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois du 9 février. L'une d'entre elles ne remplissant pas toutes les conditions nécessaires, un délai lui a été octroyé jusqu'à mardi midi.

Alors que quatre candidats ont rendu public leur volonté de succéder à la PLR Jacqueline de Quattro, un cinquième est sorti du bois lundi à l'issue du dépôt des listes: Denis Erni de la liste «Ethique et respect de la Constitution».

Or, ce candidat «manifestement, ne remplit pas les conditions nécessaires pour se présenter», a expliqué lundi Corinne Martin, cheffe du service des communes et du logement, lors du tirage au sort des listes. A savoir, avoir 50 parrains et être domicilié dans le canton de Vaud.

Cette personne qui habite le canton de Fribourg dispose d'un délai de 24 heures pour se mettre en conformité. Il s'agit d'une première dans le canton, a expliqué Corinne Martin. Les listes seront donc définitives mardi à midi. (ats/nxp)