Ruisseau pollué suite à un accident de circulation

Le ruisseau de Corsalettes à Grolley a été pollué suite à un accident entre camion et un fourgon jeudi vers 14h, annonce la police fribourgeoise dans un communiqué.

Le conducteur du camion, un homme de 63 ans a coupé la priorité au fourgon sur la route de l’Industrie, en direction de la Route de la Broye et les véhicules se sont heurtés. Personne n'a été blessé, mais du mazout s'est répandu sur la chaussée puis dans des canalisations et au final dans le ruisseau.

Les pompiers, le Service de l’environnement, le garde-faune et la Police cantonale sont intervenus pour neutraliser l’hydrocarbure et mettre en place plusieurs barrages sur le ruisseau, afin d’absorber le carburant et d’empêcher la propagation de la pollution. L’écosystème a été impacté, mais à l’heure actuelle, aucun dommage immédiat à la faune n’a pu être constaté.