Les Romands sont friands d'achats en ligne

Près d'une personne sur deux en Suisse passe commande sur internet au moins plusieurs fois par mois. Les Romands sont davantage friands de cet usage que les Alémaniques. Prendre rendez-vous chez le médecin, ouvrir un compte bancaire ou conclure une police d'assurance en ligne est aussi de plus en plus courant.

Selon une enquête du comparateur en ligne comparis.ch, 48% des adultes achètent en ligne plusieurs fois par mois, quand un peu moins de 15% y commandent biens et services toutes les semaines. Les Romands devancent clairement les Suisses alémaniques: 54,5% commandent au moins plusieurs fois par mois sur internet, contre 46,4% outre-Sarine.

Sans surprise, les foyers aux hauts revenus dépensent davantage que les autres. La part des consommateurs faisant leurs achats en ligne plusieurs fois par mois est plus élevée parmi les personnes dont le revenu brut du ménage est supérieur à 8000 francs (63,9%), que parmi les personnes dont le revenu se situe entre 4000 et 8000 francs (46,8%) ou est inférieur à 4000 (37,0%).

Les moins de 36 ans consomment nettement plus souvent en ligne (60,8%) quand les plus de 55 ans sont moins de 40% à le faire. Seuls 6% des plus de 55 ans n'y font jamais leurs emplettes.

Les commandes hebdomadaires sur internet concernent le plus souvent l'alimentaire. Les achats mensuels sont plutôt les vêtements et chaussures. Les réservations de voyages, puis le matériel électronique viennent moins régulièrement.

Internet est jugé sûr

Les transactions en ligne s'étendent aussi à des domaines aux données personnelles plus sensibles: près d'une personne sur deux prend de temps en temps rendez-vous en ligne chez le médecin/le dentiste ou chez le coiffeur/masseur/la manucure. Ils sont plus de 40% à avoir déjà ouvert un compte bancaire en ligne et autant à y avoir conclu une police d'assurance. La mobilité partagée est aussi de plus en plus prisée.

Selon Comparis, plus de 80% des personnes interrogées estiment que les achats sur internet sont sûrs à très sûrs. «L'aspect pratique tend à reléguer les questions de sécurité au second plan», selon Michael Kuhn, expert Argent, cité dans le communiqué.

A propos des moyens de paiement, la majorité des répondants indique la carte de crédit en premier, devant le paiement sur facture. Paypal est apprécié par plus de 20% d'entre eux et environ 15% aiment utiliser Twint. «Les achats en ligne et les systèmes de paiement numériques vont encore gagner en importance. Les deux services sont pratiques et font gagner du temps», a résumé M. Kuhn.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1012 personnes issues de toutes les régions de Suisse. (ats/nxp)