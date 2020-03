Retour à la gratuité pour le Livre sur les quais

Le Livre sur les quais prend un nouveau tournant. Le salon morgien revient à la gratuité pour l'ensemble de la manifestation, à l'exception des croisières. Les auteurs seront dorénavant rémunérés.

La fondation du Livre sur les quais a confié la direction générale de l'édition 2020 à Fanny Meyer et la direction artistique à Adélaïde Fabre. Fanny Meyer, qui est la coordinatrice artistique du salon, connaît parfaitement la manifestation et le paysage culturel romand, indique un communiqué.

Adélaïde Fabre, de son côté, a rejoint le comité de programmation en 2019. Elle a auparavant travaillé pour de nombreux événements en France. Pour les questions logistiques, le tandem sera épaulé par Laurence Barbey, professionnelle de l'événementiel.

Auteurs rétribués

Le Conseil de Fondation a décidé de restaurer la gratuité de l'ensemble de la manifestation - à l'exception des croisières sur le lac - et de la recentrer sur un nombre maximum de 200 auteurs, au lieu des 260 à plus de 300 auteurs accueillis ces dernières années. Cette décision permettra d'avoir à nouveau l'ensemble des auteurs sous le même toit. Une deuxième tente sera dédiée à la littérature jeunesse et une troisième aux grand débats.

Les auteurs seront dorénavant rétribués. Jusqu'ici les écrivains étaient uniquement défrayés, à certaines conditions. La question de la non-rémunération des auteurs dans les salons littéraires avait suscité une polémique il y a quelques années. Livre sur les Quais est en principe agendé du 4 au 6 septembre. (ats/nxp)