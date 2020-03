Rapprochement dans le sauvetage héliporté

Air Glaciers et Air Zermatt s'offrent un avenir commun. Les deux compagnies d'aviation en charge du sauvetage en Valais ont choisi de désormais collaborer. L'annonce en a été faite ce lundi aux employés des deux sociétés.

Les deux entités conserveront leur propre identité. On continuera donc de voir voler des hélicoptères d'Air Glaciers et d'Air Zermatt. Le choix de ce rapprochement tient dans le désir des deux sociétés d?aborder l'avenir dans les meilleures prédispositions possibles.

En clair, rester des marques de références dans leur domaine en demeurant compétitif et en réalisant des synergies. Chaque entreprise conservera un directeur, selon un communiqué d'Air Zermatt. «Nous œuvrerons avec un objectif commun aux deux entreprises, le bien-être de nos clients et les sauvés».

Bruno Bagnoud se retire

Implantée à Sion, Air Glaciers compte aujourd'hui 235 salariés. L'entreprise a été fondée en 1965 par Hermann Geiger, Fernand Martignon et Bruno Bagnoud. A 85 ans, ce dernier, directeur et président du Conseil d'administration de la société, a fait le choix de se retirer et assumera la transition ces prochains mois. De son côté, Air Zermatt, très actif dans le Haut-Valais et notamment au Cervin, compte quelque cent collaborateurs.

Selon le communiqué d'Air Zermatt, davantage de détails seront annoncés le 4 avril prochain, à l'occasion de la prochaine assemblée générale d'Air Glaciers SA . A cette occasion, ses actionnaires devront avaliser ce rapprochement. (ats/nxp)