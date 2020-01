Le rapport des citoyens tirés au sort bientôt publié

Vingt citoyens tirés au sort à Sion (VS) se sont penchés sur l'initiative fédérale «Davantage de logements abordables» soumise au peuple le 9 février. Leur rapport va être envoyé à la population du chef-lieu valaisan en début de semaine prochaine.

Le rapport tient sur une page A4. Au recto figure un résumé des enjeux en huit points, tandis que le verso est consacré aux arguments en faveur et en défaveur de l'initiative. Le document sera distribué par courrier à tous les citoyens sédunois en début de semaine prochaine. Soit à quelque 21'000 personnes , a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse Nenad Stojanovic, professeur FNS de science politique à l'Université de Genève, en charge du projet pilote demoscan.

«Une aventure humaine»

Les vingt citoyens tirés au sort ont consacré deux week-ends à l'étude des différents aspects politiques, sociaux et économiques de l'initiative «Davantage de logements abordables». Les deux premières journées étaient dédiées à l'audition d'experts, d'initiants et d'opposants au texte, les deux dernières aux débats et à la rédaction du rapport.

Jeudi matin, trois panélistes sont venus dire aux journalistes le plaisir qu'ils ont eu à participer au projet demoscan. «Ce fut une merveilleuse aventure humaine, riche en apprentissage, a relevé Vera Banjas. »Nous avons appris beaucoup de choses sur le processus démocratique«, a complété Isamël Grosjean.

»Contrairement aux arguments exposés dans les médias qui font souvent état de positions partisanes, notre rapport permet d'avoir une vue synthétique et équilibrée en présentant les conséquences liées à l'acceptation de cette initiative et en démontrant la pertinence des arguments sélectionnés«, a-t-il poursuivi. Selon Werner Schneider, »l'expérience doit se multiplier et essaimer dans tout le pays".

2500 citoyens tirés au sort

Pour l'heure, l'étude continue sous la forme d'une enquête auprès d'un échantillon de 2500 citoyens tirés au sort. Il s'agira notamment de savoir si le rapport qu'ils ont reçu leur a paru compréhensible, utile et s'il a influencé leur participation à la votation et leur décision finale, a détaillé Nenad Stojanovic.

Les vingt auteurs du rapport ont aussi été sondés pour savoir s'ils avaient un avis sur l'initiative avant de participer à demoscan et s'il avait évolué au cours de l'expérience. L'ensemble des données seront analysées et le rapport final scientifique devrait tomber le printemps prochain.

L'expérience devrait ensuite se poursuivre dans d'autres communes suisses, peut-être bilingues, alémaniques ou italophones. Soutenu par le Fonds national suisse (FNS) et la Ville de Sion, le projet d'information politique citoyenne demoscan a été lancé par le professeur Stojanovic qui s'est inspiré d'expériences menées en Oregon et d'autres Etats américains. (ats/nxp)