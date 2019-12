Leur place de parc devient payante, ils voient rouge

Dans le vieux bourg de Mont-sur-Rolle, des habitants voient rouge. Une trentaine d’entre-eux ont déjà signé la lettre qui sera envoyée ces jours à la Municipalité pour protester contre l’introduction, dès le 1er janvier, d’un macaron dans les hauts du village. C’est que cette politique de stationnement privilégié, déjà en vigueur dans le bas de la commune depuis près d’une année, bouscule les habitudes et leur semble incongrue sur ce coteau de vignobles où maisons et domaines sont collés en hameaux dispersés.

«Nous avons été mis devant le fait accompli, la mesure étant prise sans consultation. D’autre part, la Commune n’offre pratiquement rien de plus pour un tarif qui semble exhorbitant», estime Coraline de Wurstemberger, propriétaire du domaine des Dames de Hautecour. Ce dernier borde, comme d’autres grands domaines viticoles de Mont-sur-Rolle, la petite route de la Noyère, où ceux qui n’ont pas de garage, ont une deuxième voiture ou reçoivent des visiteurs parquent sur la chaussée. «Il y a certes un petit parking de onze places plus haut, mais il est plein», note la vigneronne, dont le groupe réclame une entrevue avec les autorités.

Avec le nouveau règlement, tout stationnement hors case sera interdit et il faudra se munir d’un macaron pour parquer sur les places officielles plus longtemps que la limite autorisée de 3h. Le macaron annuel coûtera 360 francs, le semestre 180 et le mois 30 francs. «C’est une taxe bien plus élevée qu’à Genève, avec une augmentation de seulement sept places pour les maisons du quartier. Or ces dernières, contrairement aux villas et immeubles de Bellefontaine, situés au sud de l’autoroute, n’ont pas toutes des places de parc», déplore Dominique Lavocat, une autre habitante du bourg.

«Un seul franc par jour»

«On s’est basé sur la moyenne des tarifs appliqués par les villages voisins, qui tourne autour des 300 francs par an, se défend Caroline Monnard, municipale de la voirie et de la police. Notre tarif se veut dissuasif pour ceux qui seraient tentés de sous-louer leur place de parc d’un immeuble à des travailleurs et de prendre un macaron. Au final, ce dernier ne représente qu’un franc par jour.» Et de rappeler que l’idée est venue suite aux plaintes répétées des habitants du secteur sud, fatigués de voir les places du domaine public squattées à la journée par des personnes allant travailler à Rolle, notamment à l’Hôpital.

Aujourd’hui, il s’agit d’appliquer les mêmes règles et tarifs pour le secteur nord, par équité d’abord, et pour réduire là aussi certaines pratiques. «Le parcage sauvage est désormais banni et nous avons rajouté une quinzaine de places dans ce secteur, dans la mesure des possibilités», précise la municipale.

L’introduction du macaron dans un village, mesure autrefois réservé aux grandes villes, suscite souvent un débat émotionnel. Cela avait été le cas à Gilly, l’une des premières communes à l’introduire en 2006 pour lutter contre les habitants des vieilles maisons du bourg qui occupaient, faute de garage, les places de l’auberge, de la grande salle ou de l’épicerie. À Allaman, cette année, le changement de régime a aussi provoqué de vives réactions.