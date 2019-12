Nez Rouge a de drôles d'anecdotes à raconter

Chargés de ramener chez eux les conducteurs qui ne sont pas en mesure de reprendre le volant après avoir festoyé, les bénévoles de Nez rouge sont avant tout des gens fiables. Et donc sérieux. Mais, vu les circonstances de leur action, ils sont confrontés à des situations cocasses. Sur le web, ils dévoilent leurs anecdotes souriantes, parfois un brin cruelles. En voici un florilège, histoire de ne pas oublier qu’il vaut mieux appeler le 0800 802 208 pour un trajet en toute sécurité.

Drôles de récompenses

Certains fêtards laissent parfois des récompenses surprenantes. Sous la forme de 40 kilos de pommes de terre. Ou encore de douze bouteilles de vin. Des pourboires sont versés en cents canadiens voire en yuans chinois. Mais voici le plus étonnant: «Une utilisatrice, qui venait de fêter son divorce, nous remet son alliance en tant que don.» Drôle et triste à la fois.

La mauvaise adresse

Les cerveaux engourdis par l’alcool jouent des tours au moment de communiquer la destination: «Une de nos équipes prend en charge un client. Nous demandons dans quelle direction nous devons le ramener. Le client programme son navigateur et s’allonge pour dormir. Arrivés à destination, nous le réveillons. Il est horrifié… puisque nous nous trouvons devant la maison de son ex-amie.»

«Il dit, euuuuh, où est ma femme?»

L’épouse oubliée

Si certains ne savent plus où ils habitent, d’autres oublient carrément leur «moitié». «Nous ramenons chez lui un homme ayant fortement arrosé sa soirée. Il dort durant tout le trajet et nos bénévoles le réveillent devant sa maison. Il ouvre alors un œil étonné et leur dit, «Euuuuh, où est ma femme?» Nous sommes allés rechercher son épouse, qui ne s’était d’ailleurs pas aperçue que son mari était rentré, et l’avons aussi ramenée à bon port.»

Que fait la police?

Les nuits de fête, la police n’est jamais loin. Les agents participent à quelques histoires croustillantes. «Une équipe va chercher un client. Les voisins voient nos bénévoles se balader dans le secteur, une torche à la main, pour chercher le véhicule de l’utilisateur. Ne sachant pas qu’il s’agit de Nez rouge, une voisine téléphone alors à la police, imaginant que notre équipe à la lampe de poche est prête à cambrioler ce village souvent «visité.» Il paraît qu’un policier, découvrant la réalité, s’est exclamé: «Ah, c’est vous… je suis déçu.»